Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с атакой вражеских беспилотников Общество

Пенза, 10 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с атакой вражеских беспилотников.

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие земляки! Сегодня рано утром массированной атаке вражеских дронов подверглись несколько регионов России, в том числе Пензенская область. Был введен режим «Ракетная опасность». Примерно в половине шестого утра на границе Пензы силами ПВО министерства обороны России был сбит беспилотник, который летел атаковать областной центр. Еще один дрон ликвидирован в небе над одним из муниципальных районов Пензенской области. В обоих случаях пострадавших и разрушений, к счастью, нет. Благодарю военнослужащих войск противовоздушной обороны России за своевременный перехват и уничтожение вражеских БПЛА», — сказал губернатор.

По его словам, службы экстренного реагирования оперативно определили места падения обломков, сейчас специалисты работают над тем, чтобы обезопасить территории.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, но не теряйте бдительности. Если обнаружите обломки или подозрительные предметы, не подходите, не трогайте их. Это может быть опасно. Этот же алгоритм надо объяснить и своим детям. При получении сигналов об опасности также соблюдайте необходимые требования и действуйте по инструкции. Все это позволит сохранить жизнь и здоровье вам, вашим детям и вашим близким», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Руководитель субъекта федерации добавил, что находится на рабочем месте.

«Все силы и средства гражданской обороны региона — в режиме повышенной готовности. Мы готовы оказать помощь в любой момент, если это потребуется. Также совместно с министерством обороны Российской Федерации продолжим защищать наш регион от вторжения вражеских сил. Враг будет разбит. Победа будет за нами», — заявил губернатор.