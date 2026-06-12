В Пензе торжественно открыта обновленная галерея почета и славы Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Обновленная галерея почета и славы Пензенской области торжественно открыта в День России у здания регионального правительства на улице Московской в Пензе.

Фото: Max.ru/omelnichenko

Всего в галерею занесены коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков.

Участие в церемонии принял губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Каждый, кто получил право быть отмеченным здесь, — гордость нашего края. Своими успехами они двигают регион на лидирующие позиции как в округе, так и в стране. Среди 20 трудовых коллективов предприятий и организаций — наши флагманы: «Азия Цемент», «СВ-Мебель», «Молочный комбинат «Пензенский», «Газпром газораспределение Пенза», «Сетевая компания». Впервые в галерею занесен гародный студенческий театр ПГУ «Кириллица», один из самых перспективных творческих коллективов в сфере культуры», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 12 июня.

«На портретах — 20 выдающихся профессионалов своего дела, настоящих героев труда. Это представители рабочих профессий, инженеры, работники социальной сферы. Самый молодой — 19-летний Али Ильясов, победитель первенства мира по греко-римской борьбе среди юниоров в тяжелом весе», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал, чтобы отмеченные коллективы и передовики вдохновляли жителей Пензенской области и напоминали, что самые ценные ресурсы — это люди, их талант, труд и душа.