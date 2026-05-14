В галерею почета и славы Пензенской области занесут 20 предприятий и столько же передовиков Общество

Пенза, 14 мая 2026. PenzaNews. Коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков будут занесены в галерею почета и славы Пензенской области. Соответствующий указ подписал губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — ООО «Азия Цемент» (генеральный директор Айнура Кыпчакбаева), ООО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей» (гендиректор Борис Васильев), мебельная фабрика «SV-Мебель» (индивидуальный предприниматель Владимир Стеклянников), АО «Нижнеломовский электромеханический завод» (генеральный директор Андрей Сапожников), эксплуатационное локомотивное депо «Пенза» – структурное подразделение Куйбышевской дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» (начальник Андрей Овчинников), ООО «Никольское ПАТП» (врио гендиректора Владимир Астахов), ЗАО «Пензенская телефонная компания» (генеральный директор Сергей Ромашин), ООО «Строй Инж+» (руководитель Дмитрий Немков) и ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (гендиректор Андрей Николаев).

Кроме того, в галерею почета и славы будут занесены коллективы AO «Газпром газораспределение Пенза» (генеральный директор Игорь Борисов), ООО «Сетевая компания» (гендиректор Алексей Есяков), ГКУ «Ахунско-Ленинское лесничество» (директор Алексей Бедикин), ООО «Вязовский» (руководитель Олег Мурзов), АО «Молочный комбинат «Пензенский» (генеральный директор Роман Коржов), ГБОУ «Губернский казачий генерала Слепцова кадетский корпус» (директор Вера Рахманова), АНО «Театр «Кириллица» (директор Константин Бутин), ГБУ ДО «Комплексная СШОР» (директор Виктор Калинкин), ГБУЗ «Пензенская районная больница имени К.А. Карагизова» (главный врач Илья Панюхин) и ГАСУСОГПВИ «Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (директор Екатерина Тачукова).

В число тех, кто отмечен лично, вошли фрезеровщик 6 разряда механического цеха ПО «Старт» имени М.В. Проценко Александр Аверьянов, электрогазосварщик-врезчик 6 разряда службы врезок и ремонта филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» в городе Пензе Михаил Анисифоров, директор ДМШ имени В.П. Чеха Маргарита Архипова, начальник участка по ремонту ВЛ электропередачи АО «Пензенская горэлектросеть» Дмитрий Берсенев, директор ГКУ «Мокшанское лесничество» Сергей Беспалов, заместитель главного ветеринарного врача ГБУ «Кузнецкая райСББЖ» Мария Бородачева, стропальщик ИП Глеб Петров, тракторист ОП «Кузнецкое» ООО «Мегаферма» Сергей Захаров, обучающийся отделения «Греко-римская борьба» ГБУ ДО «Комплексная СШОР» Али Ильясов, главный инженер проекта департамента АСУ ТП ООО «НПФ «Круг» Антон Ионов, начальник участка по производству ЖБИ ООО «СМЦ» Евгений Клачков, техдиректор АО «Золотая линия» Константин Любченко и машинист железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции №151 структурного подразделения Куйбышевской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» Игорь Марушкин.

Также на доску почета будут занесены учитель истории и обществознания школы №221 Илья Мурылев, резчик заготовок и изделий из пластических масс 3 разряда ООО «Кузнецкий технопарк» Василий Прокин, оператор машинного доения животноводства ООО «АП «Восток Агро» Асия Рафикова, старшая медицинская сестра отделения «Милосердие» ГАУСО «Грабовский ДСО» Елена Спирина, машинист автогрейдера ООО «Мостовик» Михаил Филиппов, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №2 – врач-неонатолог ГБУЗ «ПОДКБ имени Н.Ф. Филатова» Ольга Холина и водитель автобуса АО «Автотранс» Владимир Шабалин.