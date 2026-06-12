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В здании пензенского правительства дополнена экспозиция об истории служения Отечеству

17:00 | 12.06.2026 | Общество

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Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Экспозиция об истории служения Отечеству, которая была организована в здании правительства Пензенской области в конце 2025 года, дополнена сведениям о людях, представлявших регион в высших государственных органах XIX – начала XX века.

В здании пензенского правительства дополнена экспозиция об истории служения Отечеству

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Представил результаты третьего этапа оформления экспозиции в областном правительстве, посвященной служению пензенцев Отечеству. Вместе с архивистами и историками внесли сведения о людях, представлявших наш край в высших государственных органах XIX – начала XX века. Порядка 80 имен — сенаторов 1801-1917 годов, членов Государственного совета 1810-1917 годов, депутатов Государственной думы Российской империи, а также членов Петроградского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 1917 года, депутатов Всероссийского учредительного собрания 1917-1918 годов. Мы гордимся их вкладом в развитие основ российской политической системы», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 12 июня.

Он отметил, что среди них есть широко известные личности.

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В здании пензенского правительства создана экспозиция об истории служения Отечеству

«Доверенное лицо Александра I — Михаил Сперанский, усилиями которого в 1810 году был учрежден Государственный совет. Юрист Николай Калачов, один из авторов реформы 1861 года по отмене крепостного права в России. Выдающийся русский историк Василий Ключевский, участвовавший в 1905 году в разработке нового цензурного устава и проекта Государственной думы», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что работа по расширению экспозиции будет продолжена.

«Ведем создание интерактивных карт Пензенской области. Подготовим 12 стендов, отражающих развитие края с древних времен до наших дней. Портретами оформим центральную лестницу правительства. Презентовать следующий этап планируем ко Дню народного единства», — сообщил губернатор.


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