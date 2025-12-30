00:49:28 Среда, 31 декабря
В здании пензенского правительства создана экспозиция об истории служения Отечеству

17:54 | 30.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 30 декабря 2025. PenzaNews. Экспозиция об истории служения Отечеству создана в здании правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Создали в региональном правительстве экспозицию, рассказывающую о преданном служении родному краю и Отечеству наших земляков на ниве государственного управления, в сферах промышленности, военной службы, общественной безопасности, здравоохранения, образования, культуры, спорта. Галерея включает портреты более 100 человек», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 30 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Благодарен всем, кто смог сегодня прийти и стать участником важного события. В их числе — председатель областного правительства в 2012-2014 годах Юрий Иванович Кривов, в 2014-2015 годах — Михаил Григорьевич Косой, полпред президента РФ в Пензенской области в 1993-2000 годах Игорь Александрович Кудинов. Также мероприятие посетили родственники выдающихся личностей: Героя России, командира группы «Альфа» Валерия Владимировича Канакина, Героя России, участника СВО Сергея Анатольевича Гринина, лидера сборной Советского Союза по художественной гимнастике, заслуженного тренера России Янины Михайловны Затуливетер», — отметил Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Он сообщил, что ко дню образования Пензенской области планируется завершить разделы, посвященные депутатам Госдумы РФ, сенаторам и членам Госсовета.

«Уверен, что эта экспозиция вызовет интерес среди работников и гостей правительства. Также будет полезна детям и молодежи, поэтому предложил проводить экскурсии для школьников и студентов», — написал глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, экспозиция об истории служения Отечеству создана в рамках проекта «Земляки». Она явилась результатом работы коллектива архивистов, историков и сотрудников правительства Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

Открытие экспозиции завершилось экскурсией, которую провел доктор исторических наук, профессор Владимир Первушкин.


