Информация о задержании в одном из дворов Пензы мужчины якобы для отправки в зону СВО не соответствует действительности — УМВД Общество

Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Распространяемая в интернете информация о задержании в одном из дворов Пензы мужчины якобы для отправки в зону СВО не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале УМВД России по Пензенской области в мессенджере «Макс».

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«В сети интернет распространяется ложная информация, о якобы еще одном задержании мужчины для отправления в зону СВО. Данная публикация не соответствует действительности. Официально сообщаем, что данный инцидент произошел 19 июня 2026 года в одном из дворов города Пензы. Гражданин 1997 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в общественном месте. После неоднократных замечаний мужчина начал ввести себя агрессивно с применением физической силы», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

«После этого Первомайским районным судом города Пензы гражданину назначено административное наказание в виде 5 суток административного ареста. В настоящее время задержанный находится в спецприемнике УМВД России по городу Пензе», — поясняется в сообщении.

В нем отмечается, что в действиях гражданина также усматриваются признаки применения насилия к представителям власти, материал проверки по данному факту будет направлен в следственное управление СКР по Пензенской области для принятия процессуального решения.

«Призываем пользователей социальных сетей, представителей СМИ, блогосферы, использовать только достоверные источники информации, не допускать распространения непроверенных сведений. За официальной информацией рекомендуем обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств», — подчеркивается в тексте.