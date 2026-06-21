23:48:13 Воскресенье, 21 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском УМВД назвали ложной информацию о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправки в зону СВО

13:59 | 21.06.2026 | Общество

Печать

Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Ложная информация о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправки в зону СВО распространяется в интернете в последние несколько дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в воскресенье, 21 июня.

В пензенском УМВД назвали ложной информацию о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправки в зону СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За последние несколько дней в сети интернет распространяется ложная информация о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправления в зону СВО. Данные видеопубликации никакого отношения к отправлению в зону СВО не имеют. Официально сообщаем, что сотрудники полиции действуют в соответствии с законом «О полиции», Уголовно-процессуальным кодексом, а также Кодексом об административных правонарушениях», — сказано в тексте.

Читайте также

Информация о массовых рейдах в Пензе, в ходе которых мужчин якобы задерживают и заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, не соответствует действительности — УМВД

В нем подчеркивается, что сотрудники полиции работают в штатном режиме, пресекая преступления и правонарушения на территории Пензенской области.

«Раскачка данной ситуации приводит к разгулу преступности и безнаказанности», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Призываем пользователей социальных сетей, представителей СМИ, блогосферы, использовать только достоверные источники информации, не допускать распространения непроверенных сведений. За официальной информацией рекомендуем обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств», — говорится в тексте.


Читайте также
В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры В Пензе водитель «Renault Logan» сбил пешехода
Житель Пензы перевел на «безопасный счет» около 1,2 млн. рублей В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей
Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка В Суре под Пензой утонул молодой человек, следователи проводят проверку
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама