В пензенском УМВД назвали ложной информацию о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправки в зону СВО Общество

Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Ложная информация о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправки в зону СВО распространяется в интернете в последние несколько дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в воскресенье, 21 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За последние несколько дней в сети интернет распространяется ложная информация о якобы многочисленных задержаниях мужчин сотрудниками полиции для отправления в зону СВО. Данные видеопубликации никакого отношения к отправлению в зону СВО не имеют. Официально сообщаем, что сотрудники полиции действуют в соответствии с законом «О полиции», Уголовно-процессуальным кодексом, а также Кодексом об административных правонарушениях», — сказано в тексте.

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В нем подчеркивается, что сотрудники полиции работают в штатном режиме, пресекая преступления и правонарушения на территории Пензенской области.

«Раскачка данной ситуации приводит к разгулу преступности и безнаказанности», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что лица, распространяющие недостоверную информацию, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Призываем пользователей социальных сетей, представителей СМИ, блогосферы, использовать только достоверные источники информации, не допускать распространения непроверенных сведений. За официальной информацией рекомендуем обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств», — говорится в тексте.