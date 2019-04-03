Виталий Серебряков не стал комментировать обвинения во взяточничестве Криминал

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Бывший главный врач областного онкологического диспансера Виталий Серебряков, уголовное дело в отношении которого передано для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Пензы, не стал комментировать предъявленные ему обвинения во взяточничестве.

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Он проигнорировал соответствующий вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» перед началом заседания утром в среду, 3 апреля.

На вопрос о том, признает ли он свою вину, Виталий Серебряков также не ответил.

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По данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков, занимая должность главврача пензенского областного онкологического диспансера, получил две взятки. На следующий день стало известно, что он освобожден от занимаемой должности.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум делам объединили в одно.

19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем она была заменена на более мягкую — домашний арест.

В августе должность главврача областного онкологического диспансера занял Валерий Савельев, который до этого являлся главой города Пензы, а еще раньше руководил психбольницей.



В начале марта 2019 года уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова было передано в суд. Первое заседание назначено на 3 апреля.

На протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).