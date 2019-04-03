В Пензе отложено начало судебного процесса по делу Виталия Серебрякова Криминал

Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Начало судебного разбирательства по уголовному делу в отношении бывшего главного врача пензенского областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова, обвиняемого во взяточничестве, отложено. Соответствующее постановление вынесла судья Железнодорожного районного суда Пензы Марина Егорова в ходе заседания в среду, 3 апреля.

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В качестве представителя государственного обвинения на нем присутствовала прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Пензенской области Яна Дадонова, а адвокат Алексей Потемин, представляющий интересы Виталия Серебрякова, не смог явиться по состоянию здоровья.

Как пояснил подсудимый, его защитник готов участвовать в процессе после 10 апреля. При этом Виталий Серебряков высказался против назначения ему дежурного адвоката.

Выслушав мнения сторон, судья отложила заседание на две недели — до 17 апреля.

«Вас предупреждаю, что по закону мы ждем защитника только пять дней. Если он у Вас не выздоравливает к указанной дате и Вы не заключаете соглашение с новым защитником, то мы будем вынуждены назначить Вам адвоката по назначению суда», — сказала Марина Егорова, обращаясь к бывшему главврачу.

Она добавила, что ходатайство Виталия Серебрякова о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме будет обсуждаться в присутствии адвоката подсудимого.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков, занимая должность главврача пензенского областного онкологического диспансера, получил две взятки. На следующий день стало известно, что он освобожден от занимаемой должности.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум делам объединили в одно.

19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем она была заменена на более мягкую — домашний арест.

В августе должность главврача областного онкологического диспансера занял Валерий Савельев, который до этого являлся главой города Пензы, а еще раньше руководил психбольницей.



В начале марта 2019 года уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова было передано в суд. Первое заседание назначено на 3 апреля.

На протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).