Путину доложили о событиях в Чемодановке

Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, несмотря на то, что Владимир Путин находился за пределами страны с рабочим визитом, ему докладывали о происходящих под Пензой событиях.
«Безусловно, нам известно о том, что там происходит. Президент был в Таджикистане, ему это докладывалось, когда это все случилось. Что касается причин произошедшего, то тут, наверное, с руки говорить правоохранительным органам», — цитирует Дмитрия Пескова РБК.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.
В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.