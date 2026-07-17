Сергей Васянин избран председателем пензенской гордумы Политика

Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Сергей Васянин избран председателем Пензенской городской думы восьмого созыва в ходе 23-й внеочередной сессии в пятницу, 17 июля.

Фото: Pgduma.ru

Данный вопрос стоял первым в повестке.

Кандидатуру Сергея Васянина выдвинул заместитель председателя гордумы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Петров.

Других предложений от депутатов не поступило.

Как сообщил Алексей Петров, на состоявшемся перед сессией заседании фракции «Единая Россия» было решено поддержать кандидатуру Сергея Васянина единогласно.

«Сергей Викторович уже исполнял полномочия [председателя гордумы] определенное время и зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который может входить в ситуацию и решать даже некоторые нерешаемые вопросы, в чем убедились депутаты не только фракции «Единая Россия», но и других», — сказал он.

В поддержку предложенной кандидатуры также высказался депутат Михаил Лисин, представляющий партию «Справедливая Россия».

«У Вас хорошие отношения, я думаю, со всем депутатским корпусом. С Вами приятно иметь дело, Сергей Викторович», — обратился он к Сергею Васянину.

В свою очередь депутат Дмитрий Львов (фракция «Новые люди») отметил, что с того времени как Сергей Васянин стал исполнять полномочия председателя городской думы, «общий климат в депутатском корпусе и отношения налажены».

«Решения действительно обсуждаются, принимаются в интересах жителей города Пензы, [...] учитываются разные мнения и разные подходы», — констатировал он.

В продолжение обсуждения депутат Александр Смирнов, представляющий КПРФ, сообщил, что фракция коммунистов тоже поддерживает кандидатуру Сергея Васянина.

«Мы увидели вот в этот неопределенный период действительно положительные изменения в климате Пензенской городской думы. Я надеюсь, что в дальнейшем этот климат будет только улучшаться, депутатов других фракций будут слышать, обсуждать вопросы вместе с ними, и каких-то радикальных и кулуарных решений приниматься единолично не будет», — сказал он.

В поддержку кандидатуры Сергея Васянина высказался и депутат Александр Васильев (фракция ЛДПР).

«За то время, пока Вы были временно исполняющим полномочия [председателя гордумы], Вы сделали немало добрых дел. [...] Думаю, что все депутаты Вас поддержат единогласно. Достойная кандидатура. В добрый путь!» — сказал он.

Затем состоялось тайное электронное голосование, в ходе которого председателем Пензенской городской думы единогласно был избран Сергей Васянин.

От имени губернатора Олега Мельниченко его поздравил заместитель председателя правительства Пензенской области Павел Маслов.

В ответном слове Сергей Васянин поблагодарил присутствующих за оказанное ему доверие и единодушие.

«Это, правда, такой карт-бланш для дальнейших действий, потому что у нас прекрасная команда», — подчеркнул он.

По его словам, в восьмом созыве собрались опытные, профессиональные люди, которым небезразлична судьба Пензы.

«Я неоднократно говорил о том, что разделение на округа у нас давно закончилось. Когда мы едем по городу, когда мы идем по городу, неважно, где мы находимся, в каком районе, какая-то проблема сразу же отзывается, сразу это перерастает в какие-то звонки, движение, помощь, активность, и никто не отказывает. Это действительно работает. Я в этом неоднократно убедился. Я думаю, что мы за предстоящий период нашего созыва еще много и много проблем решим вот в таком быстром режиме, а не в какой-то бюрократической волоките. Еще раз благодарю всех за поддержку. Мы действительно одна большая команда. Работаем вместе», — подчеркнул Сергей Васянин.