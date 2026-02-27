Временное исполнение полномочий спикера пензенской гордумы возложено на Сергея Васянина Политика

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Временное исполнение полномочий председателя Пензенской городской думы после отставки Дениса Соболева возложено на депутата по одномандатному округу №18 от партии «Единая Россия» Сергея Васянина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полномочия депутата и председателя пензенской гордумы Дениса Соболева были прекращены досрочно на сессии 27 февраля на основании его заявления.

За это решение единогласно проголосовали все 27 народных избранников, присутствовавших на сессии.

Сам Денис Соболев на сессии не присутствовал.

Васянин Сергей Викторович родился в городе Сердобске Пензенской области 7 апреля 1981 года.

В старших классах проходил обучение в пензенской академии лидерства и предпринимательства, учебном банке при губернском банке «Тарханы» (1997–1998).

В 1998 году с золотой медалью окончил среднюю общеобразовательную школу №9 города Сердобска.

В 1999 году стал финалистом всероссийского конкурса «Золотой кадровый резерв России XXI века».

В 2000–2001 годах — участник программы подготовки государственных служащих для аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергея Кириенко на базе Тольяттинской академии управления.

С 2001 по 2010 годы регулярно участвовал в проектах Школы культурной политики Петра Щедровицкого.

В 2003 году с отличием окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 2001–2003 годах — дважды президентский стипендиат (4–5 курсы ПГУАС).

В 2001–2002 годах — ведущий экономист департамента развития банковских технологий пензенского губернского банка «Тарханы».

С 2002 по 2011 годы — советник губернатора Пензенской области Василия Бочкарева по вопросам инвестиционной и информационной политики.

С марта 2003 года по август 2011 года — генеральный директор пензенской телерадиокомпании «Экспресс» (ООО «Фирма «Экспресс»).

С августа 2011 года по сентябрь 2013 года — председатель совета директоров – главный редактор ЗАО «Редакция коммерческого телевидения «Мастер» (ЗАО «РКТВ «Мастер»).

С октября 2013 года по февраль 2016 года — эксперт-консультант центра систем менеджмента качества (Москва), совладелец производственно-строительной компании Bochky.ru.

С марта 2016 года по февраль 2018 года — исполнительный директор ГК «Флагман», в настоящее время — исполнительный директор ООО «Производственная компания «Флагман».

В марте 2019 года вошел в число 104 победителей конкурса управленцев «Лидеры России».

В 2019–2020 годах прошел обучение по программе Высшей школы госуправления РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» («Executive Master in Public Management»).

В январе 2020 года прошел стажировку в Школе государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

В марте назначен советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах.

17 сентября включен в состав рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» (в декабре 2020 года рабочая группа преобразована в комиссию).

В 2021 году прошел обучение по программе корпоративного университета Сбербанка «Цифровая трансформация в новой реальности», разработанной в партнерстве с международной бизнес-школой INSEAD.

26 мая 2022 года назначен координатором проекта «Зеленая экономика» партии «Единая Россия» в Пензенской области.

С 9 июня — советник губернатора Пензенской области Олега Мельниченко по экономическим и экологическим вопросам.

Весной 2024 года прошел обучение в «Мастерской новых медиа» по направлению «Медиакоммуникации».

В сентябре избран депутатом пензенской гордумы восьмого созыва по одномандатному округу №18 от партии «Единая Россия».

В январе 2025 года возглавил совет по инвестиционному развитию и предпринимательству Пензы.