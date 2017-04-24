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Бизнес-омбудсмен в Пензе взял на контроль обращения учредителя ИА «PenzaNews» в УФАС

11:58 | 04.05.2017 | Общество

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов взял на личный контроль ранее направленные в управление ФАС заявления о дискредитации предпринимателем Александром Тузовым ООО «ВолгаИнтерМедиа», являющегося учредителем независимого информагентства «PenzaNews».

Бизнес-омбудсмен в Пензе взял на контроль обращения учредителя ИА «PenzaNews» в УФАС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Рассмотрение заявлений, направленных ООО «ВолгаИнтерМедиа» в УФАС по Пензенской области, поставлены на контроль уполномоченного», — говорится в письме за подписью Карима Кузахметова, поступившем в офис компании.

Накануне стало известно, что пензенское УФАС выдало индивидуальному предпринимателю Александру Тузову предупреждение о необходимости прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа» — учредителя ИА «PenzaNews».

В частности, на сайте СМИ, владельцем которого является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД по Пензенской области Александр Тузов, были размещены статьи, содержащие недостоверные сведения о деятельности «ВолгаИнтерМедиа».

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Так, в них в отношении ИА «PenzaNews» нередко использовались слова «скандально известный» и «прокоммунистический», что не соответствует действительности. Созданное в 2007 году и успешно действующее в Пензенской области агентство является независимым, а не оппозиционным СМИ, работает в рамках информационного партнерства со всеми официально зарегистрированными политическими партиями, в том числе «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией» и другими.

«В связи с наличием в действиях ИП Тузов А.В., выразившихся в дискредитации ООО «ВолгаИнтерМедиа» (ИА «PenzaNews») путем распространения ложных, недостоверных сведений о деятельности информационного агентства, признаков недобросовестной конкуренции и нарушения ст. 14.1 закона «О защите конкуренции», пензенское УФАС России на основании ст. 39.1 закона «О защите конкуренции» предупреждает ИП Тузов А.В. о необходимости прекращения указанных действий в срок до 25 мая 2017 года», — говорится в тексте предупреждения за подписью руководителя управления ФАС Оксаны Кузнецовой, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

4 мая на сайте пензенского УФАС появилось соответствующее информационное сообщение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Тузов известен тем, что примерно за год проиграл в судах в общей сложности более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий, которые размещал в качестве иллюстраций к статьям на своем сайте. В настоящее время к нарушителю готовятся новые претензии по аналогичным основаниям.

Кроме того, Александр Тузов является фигурантом скандала с захватом земли в курортной зоне Ахуны в Пензе. В конце апреля глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидер всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева направила генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой «обратить внимание на ситуацию и принять соответствующие меры». В нем отмечается, что еще год назад собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, однако до сих пор оно не исполнено.

На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Первая состоялась около правительства Пензенской области 24 апреля. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей «В чем фишка Тузовгейта?», вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты обещают, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.
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