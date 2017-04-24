Бизнес-омбудсмен в Пензе взял на контроль обращения учредителя ИА «PenzaNews» в УФАС

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов взял на личный контроль ранее направленные в управление ФАС заявления о дискредитации предпринимателем Александром Тузовым ООО «ВолгаИнтерМедиа», являющегося учредителем независимого информагентства «PenzaNews».
«Рассмотрение заявлений, направленных ООО «ВолгаИнтерМедиа» в УФАС по Пензенской области, поставлены на контроль уполномоченного», — говорится в письме за подписью Карима Кузахметова, поступившем в офис компании.
В частности, на сайте СМИ, владельцем которого является бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД по Пензенской области Александр Тузов, были размещены статьи, содержащие недостоверные сведения о деятельности «ВолгаИнтерМедиа».
Так, в них в отношении ИА «PenzaNews» нередко использовались слова «скандально известный» и «прокоммунистический», что не соответствует действительности. Созданное в 2007 году и успешно действующее в Пензенской области агентство является независимым, а не оппозиционным СМИ, работает в рамках информационного партнерства со всеми официально зарегистрированными политическими партиями, в том числе «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией» и другими.
«В связи с наличием в действиях ИП Тузов А.В., выразившихся в дискредитации ООО «ВолгаИнтерМедиа» (ИА «PenzaNews») путем распространения ложных, недостоверных сведений о деятельности информационного агентства, признаков недобросовестной конкуренции и нарушения ст. 14.1 закона «О защите конкуренции», пензенское УФАС России на основании ст. 39.1 закона «О защите конкуренции» предупреждает ИП Тузов А.В. о необходимости прекращения указанных действий в срок до 25 мая 2017 года», — говорится в тексте предупреждения за подписью руководителя управления ФАС Оксаны Кузнецовой, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».
На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.