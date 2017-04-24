Пензенские коммунисты заявили о готовящейся против них провокации Политика

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Пресс-служба пензенского обкома КПРФ распространила заявление о готовящейся против коммунистов провокации.

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«Появилась информация, что пензенский «журналист» Александр Тузов [предприниматель, учредитель и главный редактор одного из сетевых СМИ, бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД по Пензенской области], который по сообщениям ряда СМИ тесно сотрудничает с отдельными высокопоставленными чиновниками из правительства Пензенской области, по указанию своих «хозяев» готовит очередную провокацию против пензенского обкома КПРФ и ищет людей для организации пикета напротив здания пензенского отделения Компартии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте обкома КПРФ в среду, 3 мая.

В нем отмечается, что данный «журналист» «активно используется для дестабилизации ситуации в Пензенской области».

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«Его тайная связь с некоторыми пензенскими чиновниками стала достоянием общественности. И, судя по последним событиям, это вызвало нервную реакцию в управлении внутренней политики. Так, например, в ряде электронных средств массовой информации, аффилированных с правительством Пензенской области, появилась целая серия лживых статей о деятельности пензенских коммунистов. В то же время пензенские телеканалы, как и ряд новостных сайтов, очевидно, по указанию свыше впервые проигнорировали массовую акцию протеста КПРФ 1 мая», — указывается в документе.

Кроме того, в нем особо подчеркивается, что пензенский обком КПРФ готов дать отпор любым провокациям власти.

«Мы знаем, откуда они исходят и к чему они могут привести. В очередной раз мы выражаем протест против подобных действий власти и прикормленных ею «журналистов», считаем такие методы работы областного правительства недопустимыми. «Хозяевам» Тузова выгодно раскачивать ситуацию в Пензенской области, так как у них есть далеко идущие планы, ради которых они готовы «спустить с цепи своего цепного пса». Уверены, что для нормализации обстановки в регионе необходимо порвать порочную связь между высокопоставленными чиновниками правительства Пензенской области и «журналистом» Александром Тузовым», — говорится в заявлении пензенских коммунистов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Александр Тузов известен тем, что примерно за год проиграл в судах в общей сложности более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий, которые размещал в качестве иллюстраций к статьям на своем сайте. В настоящее время к нарушителю готовятся новые претензии по аналогичным основаниям.

Кроме того, Александр Тузов является фигурантом скандала с захватом земли в курортной зоне Ахуны в Пензе. В конце апреля глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей, лидер всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева направила генеральному прокурору Юрию Чайке депутатский запрос с просьбой «обратить внимание на ситуацию и принять соответствующие меры». В нем отмечается, что еще год назад собственнику было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, однако до сих пор оно не исполнено.

На минувшей неделе гражданские активисты провели в Пензе против Александра Тузова в общей сложности три акции протеста в виде одиночных пикетов, использовав плакаты с надписями, оформленными в виде хештегов #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Первая состоялась около правительства Пензенской области 24 апреля. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты обещают, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

3 мая стало известно о том, что пензенское УФАС выдало индивидуальному предпринимателю Александру Тузову предписание прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа», являющегося учредителем независимого информационного агентства «PenzaNews».