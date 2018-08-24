Падалкин прокомментировал слова Синцова об отсутствии претензий к Тузову Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин прокомментировал слова председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеба Синцова об отсутствии претензий к бывшему сотруднику ФСБ на пенсии и учредителю одного из сетевых СМИ Александру Тузову, живущему, по собственному признанию, на иждивении супруги-госслужащей, как к члену совещательного органа при полиции.

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«То есть члену общественного совета при УМВД самое главное — это посещать заседания совета и выполнять поручения совета? А все остальное неважно? Можно писать на всех доносы, отвлекая правоохранительные органы от реальной работы; смешивать с грязью честных и порядочных людей, навешивая на них различные ярлыки; нарушать закон, «воруя» чужую интеллектуальную собственность; плевать на приставов, нарушая запрет на выезд из страны; доводить до отчаяния соседку, воспитывающую в одиночку двоих детей, один из которых инвалид первой группы, и так далее», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook в пятницу, 24 августа.

Он также задался вопросом о том, будет ли являться основанием для исключения из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области гражданина, если тот совершит реальное уголовное преступление, например, изнасилование.

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«И для чего тогда нужен кодекс этики членов совета , если кому-то позволено плевать и на этот кодекс в частности, и на этику в общем? Мне почему-то казалось, что члены общественного совета при УМВД должны быть людьми уважаемыми и порядочными, как минимум не замешанными ни в каких грязных делах», — отметил координатор «Левого фронта» в Поволжье.

Он также предположил, что, следуя озвученной логике, в общественный совет можно включить любого психически нездорового человека.

«Самое главное, чтобы он заседания совета не пропускал. И какое тогда может быть уважение к этому органу и к полиции?» — написал Сергей Падалкин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе дан старт кампании по исключению из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков.

В ней, в частности, говорится, что на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».

Также в петиции напоминается о том, что Александр Тузов был неоднократно уличен в незаконном использовании продуктов интеллектуальной собственности: за последние годы он проиграл около 10 судов и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям со своей пенсии, которая, по его словам, является единственным источником дохода.

Кроме того, в тексте подчеркивается, что Александр Тузов, являясь членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, неоднократно писал по надуманным основаниям заявления в правоохранительные органы на различных людей с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, однако инициируемые им проверки заканчивались лишь отказами в возбуждении дел.