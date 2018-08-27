КПРФ и «Левый фронт» анонсировали пикет в Пензе против пенсионной реформы Общество

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. КПРФ и «Левый фронт» анонсировали проведение в Пензе пикета против пенсионной реформы в предстоящее воскресенье, 2 сентября.

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Ожидается, что протестное мероприятие начнется в полдень, при этом место пока не определено.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения движения «Левый фронт», 27 августа было подано уведомление в администрацию Пензы, в котором перечислено три возможные площадки: две на улице Кирова — у памятника «Первопоселенец» вблизи здания Законодательного собрания области и перед галереей почета и славы; а также одна на улице Московской — в сквере у часов «Кукушка».

«Какой из этих вариантов будет согласован, пока неизвестно. Не исключено, что администрация города традиционно запретит проводить пикет во всех предложенных местах под различными предлогами и снова отправит нас в сквер имени Ф.Э. Дзержинского. В таком случае будем думать, где и в каком формате провести запланированную акцию, но она состоится в любом случае», — пояснили в «Левом фронте».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63.

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17 июля на ограждении путепровода, проходящего над улицей Луначарского в Пензе, был закреплен баннер длиной примерно 10 метров и высотой около двух с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста». Растяжка провисела там около трех часов, пока ее не сняли неизвестные мужчины.

За проведение акции, которая вызвала общественный резонанс, координатор движения «Левый фронт» в Пензенской области Виктор Хомец отбыл административное наказание в виде суток ареста.

19 июля Госдума РФ приняла законопроект о пенсионной реформе в первом чтении.

Вскоре после этого в Пензенской области начались протестные мероприятия.

Самое крупное из них состоялось в Пензе 28 июля. Тогда в сквере имени Ф.Э. Дзержинского собрались более 2,5 тыс. человек, которые по итогам народного схода приняли резолюцию с требованием остановить пенсионную реформу.

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20 августа в Пензенской области была зарегистрирована региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему повышения пенсионного возраста, в которую вошли 115 человек. При этом ее создание широко не афишировалось.

В связи с этим член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев заявил о попытке сорвать референдум по пенсионной реформе.

22 августа «Левый фронт» объявил о начале в Пензенской области общественной кампании за отставку губернатора Ивана Белозерцева, так как, по мнению активистов, именно он стоит «за всеми процессами в регионе», «как представитель «Единой России» также поддерживает повышение пенсионного возраста», а власть «не дает провести [...] референдум».

