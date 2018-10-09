Материал проверки в отношении Александра Тузова направлен в отдел полиции №1

Как следует из письма за подписью заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрея Гаврюшина, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», это связано с тем, что на территории Железнодорожного района, обслуживаемой городским управлением, «каких-либо противоправных деяний совершено не было».
«Место происшествия произошло по адресу: Пенза, улица Пушкина, 159, то есть на территории, обслуживаемой отделом полиции №1 УМВД России по городу Пензе», — говорится в письме, адресованном Сергею Падалкину.
Ранее стало известно, что заявление в правоохранительные органы написала также гражданская активистка Наталья Подзорова. Она обратилась с просьбой дать оценку действиям сотрудника полиции, который, находясь у здания ведомства в момент инцидента, никак не отреагировал на неподобающее поведение Александра Тузова.
Направлявшийся на заседание Александр Тузов в ходе словесной перепалки с координатором движения в Поволжье Сергеем Падалкиным, снимавшим происходящее на видео, демонстративно на камеру на фоне вывески с надписью «УМВД России по Пензенской области» употребил нецензурное слово. При этом находившийся рядом сотрудник полиции не посчитал нужным сделать ему замечание о недопустимости такого поведения в общественном месте.