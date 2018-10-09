Материал проверки в отношении Александра Тузова направлен в отдел полиции №1 Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Материал проверки по заявлению координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина в отношении члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, который 20 сентября нецензурно выразился у здания управления, где проходил одиночный пикет против него, направлен в отдел полиции №1.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Как следует из письма за подписью заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пензе Андрея Гаврюшина, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», это связано с тем, что на территории Железнодорожного района, обслуживаемой городским управлением, «каких-либо противоправных деяний совершено не было».

«Место происшествия произошло по адресу: Пенза, улица Пушкина, 159, то есть на территории, обслуживаемой отделом полиции №1 УМВД России по городу Пензе», — говорится в письме, адресованном Сергею Падалкину.

Ранее стало известно, что заявление в правоохранительные органы написала также гражданская активистка Наталья Подзорова. Она обратилась с просьбой дать оценку действиям сотрудника полиции, который, находясь у здания ведомства в момент инцидента, никак не отреагировал на неподобающее поведение Александра Тузова.

Читайте также

Бодров написал заявление о клевете из-за публикаций в СМИ Тузова

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в повестке заседания общественного совета при УМВД России по Пензенской области, назначенного на 20 сентября, стоял вопрос об исключении из состава совещательного органа бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей.

Перед его началом координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец провел одиночный пикет. Он по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

Направлявшийся на заседание Александр Тузов в ходе словесной перепалки с координатором движения в Поволжье Сергеем Падалкиным, снимавшим происходящее на видео, демонстративно на камеру на фоне вывески с надписью «УМВД России по Пензенской области» употребил нецензурное слово. При этом находившийся рядом сотрудник полиции не посчитал нужным сделать ему замечание о недопустимости такого поведения в общественном месте.

На состоявшемся в тот день заседании, прошедшем в закрытом для СМИ режиме, Александра Тузова не стали исключать из общественного совета при пензенском УМВД.