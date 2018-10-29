Жители Зари провели народный сход из-за трещин в новых домах Общество

Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Более 100 жителей домов, построенных в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Заря в рамках программы расселения аварийного и ветхого фонда, приняли участие в народном сходе, который стал альтернативой митингу, не согласованному ранее городской властью.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

Главной задачей людей, собравшихся у дома №110 на улице Новоселов в минувшее воскресенье, 28 октября, стало обсуждение плана дальнейших действий в ситуации, при которой по стенам новых домов пошли трещины.

Обращаясь к присутствующим, координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин сообщил, что по факту некачественного строительства многоквартирных домов в Заре возбуждено уголовное дело, при этом генеральный подрядчик — компания «Сурский квартал» — оказалась банкротом.

Также он обратил внимание на то, какую позицию заняла власть.

«В Пензенской области руководителем [...] является губернатор Иван Александрович Белозерцев. Он должен нести ответственность за все, что происходит в регионе. Когда строили эти дома, когда только появились эти проекты, губернатор здесь любил «красоваться», приглашал сюда журналистов. […] Когда случилась проблема, губернатор спрятал голову в песок», — отметил оппозиционер.

Сергей Падалкин высказал мнение, что «власть боится больше всего народных выступлений», в связи с чем призвал жителей Зари объединиться и открыто заявить о своих требованиях.

Эту мысль продолжил дольщик обанкротившейся компании «Пензастрой» Дмитрий Цветков. Он рассказал об опыте тех людей, которые несколько лет назад вложили деньги в новое жилье, но в обещанные сроки квартиры так и не получили.

«После того, как с помощью «Левого фронта», КПРФ — больше никто не откликался, «Единая Россия» нам не идет навстречу — [...] мы собрали митинг в 600 человек, [...] нас услышали. Сейчас идет работа по нам, составлена дорожная карта, почти все дома, за исключением одного, начали строить», — пояснил он.

В связи с этим Дмитрий Цветков рекомендовал жителям Зари занять активную позицию.

«Пока вы будете сидеть у себя дома, о вас не будут вспоминать, потому что вы не проблема, пока о вас не знают», — отметил обманутый дольщик.

От лица чиновников к участникам народного схода обратился глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов.

Фото: пресс-служба реготделения «Левого фронта»

«Насчет того, что власть вас не слышит, наверное, это не совсем так. Когда проблема выяснилась, власть начала работать. […] Я еще проще вам скажу — начинала строить дома не эта власть», — подчеркнул он.

Глава районной администрации напомнил, что в настоящее время специалисты занимаются обследованием домов.

«Когда построились дома, выяснилась проблема, власть включилась. Первое — идут обследования. Второе — способствовали тому, что возбудили уголовное дело. Да, это процесс не одного дня. Я с вами согласен и вам полностью вот как бы сочувствую, да. Согласен даже с тем, что там [в Заводском районе Пензы, откуда переселяли людей] много чего не надо было сносить. Но сносили когда? 5 лет назад», — сказал Евгений Гусейнов.

По словам чиновника, если по результатам работы специалистов будет сделан вывод о необходимости капитального ремонта, то он будет проведен.

«Сейчас власть будет добиваться того, чтобы найти средства вот с этих горе-строителей, которые строили, потому что они должны нести ответственность за это дело», — пояснил он.

Евгений Гусейнов также обратил внимание на то, что из Зари «сейчас уже один человек переселился», и предложил при желании обращаться в суд с аналогичными требованиями.

«Если вот сейчас по итогам обследования дома будут признаны непригодными для проживания, то вас обязаны будут переселить», — сказал он.

Комментируя слова чиновника, Сергей Падалкин отметил, что «этой власти нельзя верить», так как «она даже в мелочах врет».

Он предложил жителям выйти на митинг, который планируется провести в парке «Комсомольский» в предстоящее воскресенье, 4 ноября, ровно в полдень. Активист пояснил, что собраться в Заре с плакатами и звукоусиливающей аппаратурой не представляется возможным, так как администрация Пензы протестные мероприятия на территории микрорайона не согласовывает.

В ходе народного схода все желающие могли оставить свои подписи за отставку губернатора Ивана Белозерцева в рамках кампании, объявленной «Левым фронтом» в августе.