Решение о назначении нового главреда РИАПО примут в мае Общество

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Решение о назначении нового главного редактора государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО) в связи с переходом прежнего руководителя Ивана Атяшкина на новое место работы будет принято в мае. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Олег Синенков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отметил, что кандидатуры пока не озвучиваются.

Как пояснил руководитель ведомства, временно исполняющим обязанности главного редактора РИАПО назначен Роман Маслов.

В свою очередь сам Роман Маслов уточнил, что был принят в госучреждение на должность корреспондента 3 апреля после пяти месяцев работы главным редактором портала «Pro Город».

По словам журналиста, он сразу начал вникать в обязанности руководителя СМИ и с 16 апреля приступил к работе в качестве врио главреда.

«Главная задача [РИАПО] — приносить важную и нужную информацию обществу», — сказал собеседник агентства.

Роман Маслов добавил, что под его руководством сотрудники средства массовой информации будут стремиться к оперативности и увеличивать число эксклюзивных материалов.

Иван Атяшкин, который возглавлял ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области» с 1 октября 2018 года по 15 апреля 2019-го, а 22 марта был зарегистрирован в качестве участника праймериз «Единой России», не стал комментировать ИА «PenzaNews» свое увольнение и называть новое место работы.

В единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) информация о смене руководства РИАПО внесена в минувший вторник, 23 апреля. С этой даты Роман Маслов официально числится временно исполняющим обязанности главного редактора.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт РИАПО начал свою работу в сентябре 2016 года, а 1 февраля 2017-го было подписано постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области».

Примерно в то же время главным редактором был назначен Владимир Ельников, который в период с 2002 по 2012 годы трудился в реготделении «Единой России», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе. Он пробыл на этом посту до июня.

После его ухода исполняющей обязанности главного редактора была назначена журналист агентства Инна Балашова.

В августе 2017 года временно исполняющим обязанности руководителя редакции стал Андрей Попков. До этого он уже работал в структуре РИАПО в качестве журналиста, а еще ранее на протяжении нескольких лет являлся пресс-секретарем управления ФСИН России по Пензенской области.

В феврале 2018 года — спустя месяц после назначения Олега Синенкова начальником департамента информационной политики и СМИ региона — РИАПО возглавила бывший редактор портала «ПензаИнформ» Ольга Терехина. Она освободила занимаемый пост в начале августа.

Затем обязанности руководителя средства массовой информации вновь исполняла Инна Балашова.

С октября 2018 года по апрель 2019-го главным редактором РИАПО являлся Иван Атяшкин.