Прокурор региона и омбудсмены примут участие в приеме граждан в Чемодановке Общество

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков, уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова, бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов и и.о. детского омбудсмена Татьяна Казеева наряду с руководителем следственного управления СКР Дмитрием Матушкиным примут участие в приеме граждан в селе Чемодановка в предстоящий понедельник, 17 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайтах прокуратуры Пензенской области и Чемодановского сельсовета, жители смогут обратиться к официальным лицам с волнующими их вопросами в здании дома культуры. Для этого ведется предварительная запись.

Предполагается, что прием граждан продлится два часа — с 14.00 до 16.00.

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Задержаны еще 12 участников конфликта в Чемодановке — СКР

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Состояние второго пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией», пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта. Позднее стало известно, что на некоторое время оказался перекрыт участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.



В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ. При содействии ФСБ России были задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.