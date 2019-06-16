Владимир Соловьев назвал фейки о Чемодановке «осознанной инфодиверсией» Общество

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Известный российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев назвал целенаправленное распространение недостоверной информации о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области «осознанной инфодиверсией».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Методички по разжиганию не меняются. Почерк один. Надо ужесточить уголовную ответственность и сажать. Это не просто фейки, это осознанная инфодиверсия», — написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 июня.

В качестве «топ-5 фейков Чемодановки» Владимир Соловьев назвал распространение в интернете старой видеозаписи с горящей машиной, информации о массовом подвозе в село людей, поддерживающих одну из сторон конфликта, а также сведений о том, что в населенном пункте якобы «глушат сигнал интернета», «назначили день мести на 1 июля» и введут комендантский час.

«Самое главное — распространяют этот абсурд провокаторы, которые желают развязать кровь. […] Не ведитесь», — добавил журналист.

Читайте также

Пензенский губернатор обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг Чемодановки

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Состояние второго пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.

После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.



В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.