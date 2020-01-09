Статья об информагентствах в «Пензенской энциклопедии» содержит грубые ошибки Общество

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Статья под заголовком «Информационное агентство», вошедшая во второе издание «Пензенской энциклопедии», содержит грубые ошибки.

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В ней утверждается, в частности, что в Пензе функционирует пять информагентств.

Однако, согласно данным Роскомнадзора, лишь один из перечисленных в статье медиапроектов имеет такую форму распространения. Это ИА «PenzaNews» — первое частное независимое информационное агентство Пензенской области, беспрерывно работающее с 2007 года, которое было официально зарегистрировано в качестве СМИ 29 февраля 2008 года.

«ПензаИнформ», который упоминается в статье, в период подготовки «Пензенской энциклопедии» не являлся средством массовой информации. Он получил статус СМИ лишь 10 декабря 2019 года — спустя почти 8 лет после запуска одноименного сайта — и осуществляет деятельность как сетевое издание.

«Серебряный город», который был зарегистрирован как СМИ в ноябре 2015 года, по форме распространения тоже представлял собой сетевое издание. При этом действие свидетельства о регистрации средства массовой информации прекращено по решению суда еще 25 марта 2019 года — за несколько месяцев до того, как энциклопедию подписали в печать.

«Пенза-Пресс» также относится к сетевым изданиям. Такую форму распространения СМИ имело как в ту пору, когда его учредителем было ООО «Максим», так и после передачи средства массовой информации государственному автономному учреждению «Медиахолдинг «Экспресс» за 408 тыс. 112 рублей.

Еще одно упоминаемое в статье СМИ — «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО), несмотря на свое наименование, по форме распространения информагентством не является. Это сетевое издание, учрежденное областным департаментом информполитики и СМИ.

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В статье «Пензенской энциклопедии» не только допущены фактические ошибки, но и нарушен принцип единообразия подачи информации.

Так, в первом абзаце фамилии главных редакторов указаны рядом со всеми названиями, кроме РИАПО. Вместе с тем учредитель этого СМИ упоминается, других — нет.

Помимо этого, при описании одних интернет-ресурсов приводятся сведения о фактических сроках начала работы, других — о дате получения свидетельства о регистрации средства массовой информации. Это не позволяет читателю составить целостную картину, основываясь на полных данных, а не на их выборочном представлении.

В качестве автора энциклопедической статьи, которая из-за допущенных ошибок не может служить источником знаний об информационных агентствах Пензенской области, значится Галина Зуева.

Второе издание «Пензенской энциклопедии» выпущено в 2019 году тиражом 1,1 тыс. экземпляров.

На эти цели в бюджете региона было заложено более 20 млн. рублей. Финансирование осуществлялось по программе «Наследие» госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Пензенской области на 2014–2020 годы».