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Мельниченко благодарен Мишустину за решение открыть аэропорт Пензы для международных рейсов

09:10 | 21.06.2026 | Общество

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Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко благодарен председателю правительства России Михаилу Мишустину за решение открыть аэропорт Пензы для международных рейсов.

Мельниченко благодарен Мишустину за решение открыть аэропорт Пензы для международных рейсов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодарен председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину за решение открыть аэропорт Пензы для международных рейсов. [...] Это стало важным шагом к реализации нашего масштабного инвестпроекта по развитию аэропортового комплекса, о котором в апреле я докладывал президенту России Владимиру Владимировичу Путину», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую субботу, 20 июня.

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Он напомнил, что проект предполагает строительство нового терминала площадью более 10 тыс. кв. метров.

«Будет открыт воздушный грузопассажирский пункт пропуска. С пропускной способностью не менее 400 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и не менее 200 — на международных. Пассажиропоток составит до 700 тыс. человек в год против нынешних 360 тыс.» — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что дополнительные возможности будут открыты для пассажиров, авиакомпаний и грузоперевозчиков.

«Пенза сможет принимать различные самолеты, включая тяжелый Ил-76», — добавил он.

Олег Мельниченко предложил жителям Пензенской области поделиться своим мнением о том, в каких направлениях необходимо открыть международные рейсы в будущем.


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