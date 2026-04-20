Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко. Стенограмма

Москва, 20 апреля 2026. PenzaNews. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

ИА «PenzaNews» публикует стенограмму встречи, распространенную пресс-службой Кремля.

В.В. Путин: Как дела, Олег Владимирович?

О.В. Мельниченко: Владимир Владимирович, пять лет как Вы оказали мне высокое доверие и назначили исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Получил поддержку земляков, избрался. Есть определенные результаты работы за пять лет, я хотел бы Вам их крупными мазками доложить.

В.В. Путин: Пожалуйста, слушаю Вас.

О.В. Мельниченко: Если начинать с динамики по валовому региональному продукту, то к 2021 году регион дал где-то порядка 272 млрд., и та динамика, которую мы сейчас видим, позволяет нам расчетно полагать, что на 2028 год, вернее сказать, на 2029-й (по концу 2028 года) мы преодолеем планку в 1 трлн. Для региона это очень, я считаю, хорошая динамика. И на 2030 год, если эту динамику мы сохраним, где-то выйдем на 1 трлн. 140 млн.

При этом, несмотря на определенную турбулентность, мы все это время удерживаем положительный индекс промышленного производства, даже, в общем-то, по непростому для нас году, 2025-му, мы прошли с положительным индексом. Но здесь даже главное не сам индекс, а объем отгруженных товаров, то, что мы в сравнении с 2024 годом (530 млрд.) приросли до 577 млрд.

И, соответственно, это, конечно же, отражается и на средней заработной плате по региону. Если за 2025 год мы закончили 67 тыс. 292 рубля, это по средней, то по промышленности мы уже ушли на 76 тыс. 508. И даже в сельском хозяйстве мы догоняем среднюю зарплату по промышленности.

И, конечно, нам устойчивости придает доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте — 35,6%. Это первое место в Приволжском федеральном округе, шестое место по России.

И, конечно, показатель безработицы. То есть то, что мы имеем на 1 января 2026 года, это 1,5 [процента], — это ниже, чем по России. При этом мы имеем 8 тыс. 706 заявленных вакансий при 1 тыс. 959 гражданах, которые стоят у нас официально на учете. Такого показателя у нас не было с 1991 года по безработице.

В.В. Путин: А что по инвестициям?

О.В. Мельниченко: По инвестициям я сейчас доложу Вам.

Если брать такое важное для Пензенской области направление, как сельское хозяйство, — как раз перехожу в инвестиции в том числе, — то здесь мы, во-первых, стратегически занимались вводом сельскохозяйственных земель в оборот, и практически сейчас мы вышли на 2 млн. 198 тыс. га пашни. Мы практически восстановили пахотный клин, который был в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, и продолжаем наращивать. Общий ввод составил 87,4 тыс. га.

По большому счету, сейчас в регионе остаются только земли с низким бонитетом, которые заросли лесом. И по ним я поставил вопрос и нашел понимание и в министерстве природных ресурсов, и в Федеральном лесном агентстве, чтобы эти земли не трогать, а передать их в государственной лесной фонд, чтобы дальше уже вывести их из категории пахотных земель.

При этом мы увеличиваем площади под озимые зерновые, яровые зерновые, кормовые культуры и технические культуры и имеем, в общем-то, неплохую урожайность. Мы даже в сложный для нас 2024 год не опустились ниже 29,8 центнера. Понятно, что это достигается организацией правильного севооборота. Это достигается тем, что мы нарастили количество удобрений, которые мы сейчас вносим. Мы практически вышли на показатель 80 кг на га, это хороший показатель на самом деле, и что позволяет, в общем-то, нам с уверенностью смотреть в будущее.

И, естественно, сахарная свекла. Дело в том, что Пензенская область — это все-таки сахаропроизводящий регион, у нас три крупных сахарных завода, и по прошлому году мы произвели 400 тыс. тонн сахарной свеклы [сахара]. И, естественно, мы увеличиваем клин посевной для того, чтобы, соответственно, держать динамику в производстве сахара.

В.В. Путин: Показатель по урожайности, что это за цифры такие?

О.В. Мельниченко: 441 центнер с га — это по 2022 году, и он у нас достаточно стабильно держится. По 2025 году по сахарной свекле мы ушли уже на 465. Это выше среднего урожайность, которая в принципе позволяет нам объемы производства сахара держать на нормальном уровне.

В.В. Путин: А это что за цифра — 39,5? [В презентации]

О.В Мельниченко: 39,5 центнеров с га — это урожайность зерновых. Это неплохая тоже урожайность.

В.В. Путин: Хорошая.

О.В. Мельниченко: Хотя, конечно, есть хозяйства на самом деле, которые применяют новые технологии в производстве, они имеют больше даже 52 центнеров с га. Поэтому это усредненный показатель.

В.В. Путин: Понятно.

О.В. Мельниченко: По производству мяса индейки как раз сейчас я доложу подробно о серьезном инвестпроекте, который у нас идет, Вы про него знаете, я Вам про него докладывал. Мы наращиваем производство мяса индейки, и когда в 2021 году я начинал работать над этой инвестпрограммой, основную задачу, которую мы ставили, это первое, нарастить поголовье индейки. Сейчас мы уже достигли 6 млн. в едином содержании, так сказать, единое поголовье в моменте, и у нас больше 6 млн. Мы нарастили где-то на миллион за этот период.

Но при этом на тот момент у нас убойные возможности были 207 тыс. тонн в год, они сейчас такие же сохраняются, но переработка, глубокая переработка индейки составляла на тот момент всего лишь 3 тыс. тонн, то, что мы делали. Сейчас, на сегодняшний момент, мы уже имеем 31 тыс. по глубокой переработке. А эта добавленная стоимость — это совершенно другой уровень…

В.В. Путин: Дохода.

О.В. Мельниченко: Да, дохода.

И дальше мы, в общем-то, останавливаться не собираемся до 2030 года. Просто если понимать масштаб, на сегодняшний день это 649 больших птичников, размещенных на больших откормочных площадках. Мы это будем доводить где-то до 850 до 2030 года. Соответственно, это дает нам хорошие возможности по убою. Если мы сейчас уже вышли за 200 тыс. тонн в убойном весе, то, соответственно, мы уйдем на 300 к 2030 году и резко нарастим объем глубокой переработки.

Дело в том, что в 2022 году мы запустили завод по глубокой переработке с участием Россельхозбанка, соответственно, и ключевого акционера, который нам позволяет перерабатывать до 300 тонн в сутки. То есть это очень хорошие объемы на самом деле, которые нам позволят уверенно смотреть в будущее.

При этом у индейки очень хороший экспортный потенциал: 40% произведенной продукции — это практически экспортная продукция, это то, что мы поставляем и в Юго-Восточную Азию, и в Африку, и в Латинскую Америку, и на Ближний Восток.

Это если брать сельское хозяйство. Но в сельском хозяйстве у нас еще есть целый ряд проектов, в том числе проект «Молкома». Мы капитально реконструируем производство, в том числе с государственным участием, для того чтобы запустить выпуск безлактозного молочного детского питания.

В.В. Путин: Я посмотрел, вы увеличиваете надои, там динамика хорошая.

О.В. Мельниченко: Да, мы профицитные по молоку. Поэтому для того чтобы этот профицит покрывать, нам, конечно, надо наращивать переработку.

Вообще, стратегическая задача, которая стоит перед правительством Пензенской области, — чтобы мы порядка 70% всей сельхозпродукции, которую производим на территории региона, мы ее сами и перерабатывали. Поэтому, соответственно, это устойчивый рост валового регионального продукта и совершенно другая добавленная стоимость. Поэтому вот над этим мы работаем очень серьезно.

Если брать промышленность, то сейчас у нас крупный инвестиционный проект по «Ультрадекору», это производство ДСП и ЛДСП-плит. Он в стадии реализации, порядка 12 млрд. тех инвестиций, которые на сегодняшний день идут.

Это «СВ Мебель», у нас кластер по производству офисной мебели. Мы где-то 25% в России, так сказать, четко держим этого производства и этого рынка. Соответственно, мы делаем большой производственно-логистический центр. Это очень крупная компания, это самая крупная компания в Пензенской области, и там тоже серьезные инвестиции — порядка 8 млрд. Причем это инвестиции с высоким уровнем автоматизации и роботизации, что дает, в общем-то, надежду на то, что мы не просто создадим производственно-логистический центр, но еще покажем пример, как это надо делать на современном технологическом уровне.

Кроме этого, по «МедИнжу». Вы когда были в Пензенской области, видели производство клапанов, искусственных стентов для сердца. На сегодняшний день порядка 70% рынка в связи с тем, что ушли американцы, мы заместили.

В.В. Путин: Забрали этот рынок.

О.В. Мельниченко: Да, забрали этот рынок, уверенно работаем и в этом плане растем.

И сейчас выстроил проект «ГрАЗ». Это проект по бензозаправочной технике, которая тоже сейчас активно импортозамещается. То есть такие хорошие, серьезные проекты, которые, я считаю, имеют для Пензенской области очень серьезные перспективны.

В.В. Путин: Замечательно. Инвестиции сегодня — это устойчивое развитие завтра. Думаю, что это здорово.

О.В. Мельниченко: Теперь, Владимир Владимирович, если доводить еще один проект, очень важный для Пензы, — мы решились все-таки на реконструкцию аэропортового комплекса. Есть уже проект, это порядка 10 тыс. кв. метров, это 700 тыс. человек в год, которых мы будем перевозить. Сейчас мы уже в принципе на 400 тыс. выходим. Но, честно говоря, стыдно даже перед земляками, потому что, когда прилетают земляки, у нас даже нормального багажного терминала нет, то есть на машине вывозят, чуть ли не на асфальт выкладывают. Поэтому, конечно, надо от этого уходить и приходить к современным, цивилизованным формам. Поэтому серьезный проект, более 5 млрд. под инвестиции. С инвестором мы уже в принципе определились и с ним работаем, поэтому, я думаю, что, наверное, в этом году уже будем запускаться. То есть уже проект, и будем его реализовывать.

В.В. Путин: В этом году запускаться как проект?

О.В. Мельниченко: Проектно-сметная документация, соответственно, и, возможно, даже уже к изыскательским работам подойдем.

В.В. Путин: Очень хорошо.

<…>