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Олег Мельниченко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

11:13 | 21.06.2026 | Общество

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Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«Уважаемые врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитары, ветераны отрасли и студенты высших и средних учебных заведений! Поздравляю вас с Днем медицинского работника! В Пензенской области этот профессиональный праздник по праву считают своим 16 тыс. человек. Каждый день они первыми приходят на помощь, борются за здоровье людей, спасают тысячи жизней. Ваш труд — это символ мужества, самоотверженности и преданности делу», — отметил глава региона.

Он выразил особую признательность работникам медицинских организаций, которые помогают восстанавливать здоровье участников и ветеранов специальной военной операции.

«Ваш ежедневный труд — бесценный вклад в приближение нашей общей Победы», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор отдельно обратился к ветеранам пензенской медицины.

«Вы внесли огромный вклад в развитие регионального здравоохранения. Пусть результаты нелегкого труда приносят радость, а рядом всегда будут родные и близкие люди», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал медицинским работникам Пензенской области, а также их родным и близким крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго.


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