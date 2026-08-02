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Сергей Васянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

12:28 | 02.08.2026 | Общество

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Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

Сергей Васянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: Pgduma.ru

«Вы связываете между собой города и страны, доставляете грузы и дарите людям возможность путешествовать. Благодаря вам поезда ходят четко по расписанию, а пассажиры чувствуют себя в безопасности», — отметил спикер гордумы.

Он обратил внимание на то, что работа железнодорожников требует высокой точности, профессионализма, самоотдачи и ответственного подхода к служебным обязанностям.

«И я благодарю всех вас за нелегкий, но столь нужный нам труд, верность выбранному делу и вклад в социально-экономическое развитие города, региона и страны. Желаю каждому из вас счастья, здоровья, безопасной работы, чистых путей и всегда хорошего настроения, энергии, бодрости, оптимизма, и пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба Пензенской городской думы.


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