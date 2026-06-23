Олег Мельниченко прокомментировал введение в Пензенской области ограничений на продажу бензина и дизтоплива Общество

Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Временные ограничения на продажу бензина и дизтоплива введены в Пензенской области с 23 июня с целью сохранения стабильной обстановки на внутреннем топливно-энергетическом рынке. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензенской области с 23 июня вводятся временные ограничения на продажу автомобильного топлива. Это нужно, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке. По решению оперативного штаба, заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива — до 200 литров», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 23 июня.

Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что «важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий».

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В Пензенской области введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива

«Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС», — пояснил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что ведется ежедневный мониторинг ситуации на заправках.

22 июня 2026 года обеспечение бензином автозаправочных станций Пензенской области обсудили на совещании оперативного штаба с участием представителей экономического блока регионального правительства, областной прокуратуры и УФАС.

По итогам совещания губернатор Олег Мельниченко написал в своем канале в мессенджере «Макс», что запасов топлива в регионе достаточно, перебои возникли у отдельных АЗС, которые временно столкнулись с логистическими проблемами в доставке до них нефтепродуктов.

По его словам, эта проблема уже решается.