По делу о конфликте в Чемодановке арестованы 15 человек Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Пятнадцать человек заключены под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Первомайского районного суда Пензы Сергей Маслов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, это данные на понедельник, 17 июня.

«Следственные органы обращаются [с ходатайствами] об избрании меры пресечения, суд рассматривает», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что 18 июня планируется рассмотреть материалы в отношении еще 13 граждан.

«Все лица цыганской национальности», — уточнил представитель суда.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.

После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.



В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.

Вечером 16 июня полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Пензе совещание, в ходе которого призвал власти региона стабилизировать ситуацию в Чемодановке.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о событиях в селе под Пензой.