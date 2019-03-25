Обозначены перспективы реализации проекта «Умный город» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Целый ряд шагов намечен в Пензе в рамках реализации проекта «Умный город», предусматривающего широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в инфраструктуре муниципалитета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«В сентябре прошлого года администрация города направила предложения по включению мероприятий в региональную составляющую национальной программы «Цифровая экономика», — пояснил собеседник агентства, добавив, что пока региональная составляющая в нацпрограмму не вошла.

Он отметил, что сама по себе технология «Умный город» предполагает автоматизированное управление всей энергетической инфраструктурой в комплексной системе диспетчеризации.

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«В Пензе есть ряд успешно реализованных решений в этой области, которые создают предпосылки для дальнейшего внедрения данной технологии. Так, в городе действует система автоматизированного управления транспортными потоками при организации дорожного движения. Это так называемая «зеленая волна». Кроме того, идут работы по внедрению автоматизированного комплекса управления дорожным движением. Данная система установлена на перекрестке улиц Антонова, Измайлова и Стрельбищенской: посредством видеокамер движение автотранспорта отслеживается в реальном времени, информация выводится на экраны мониторов диспетчерского центра, что позволяет регулировать работу светофоров и тем самым предотвращать образование пробок», — сказал глава администрации Пензы.

По словам Виктора Кувайцева, в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») эту систему намечено использовать и на других перекрестках.

«В этом году планируется охватить пять светофорных объектов на пересечении улиц Свердлова и Баумана, Окружной и Мира, Окружной и Воронова, Каракозова и Луначарского, Ново-Тамбовской и Вишневой», — пояснил он.

Говоря о совершенствовании технологий в сфере ЖКХ, мэр привел в пример ввод в эксплуатацию 15 новых котельных в период с 2016 по 2018 годы.

«От них в настоящее время отапливаются 10 объектов здравоохранения и 12 — административных, шесть жилых домов. Благодаря автоматизированности и экономичности данный вид котельных позволяет отнести их к «умным» технологиям городского хозяйства. Преимущества системы блочных котельных установок — их мобильность», — подчеркнул Виктор Кувайцев, уточнив, что за счет близости к отапливаемым объектам удается минимизировать потери тепла, а беспроводной канал связи позволяет с единого централизованного пункта осуществлять технический контроль за территориально разнесенными котельными станциями.

Мэр добавил, что с целью реализации пилотных проектов в рамках «Умного города» прорабатывается вопрос о проведении рейтингового голосования за включение общественных территорий в программу формирования современной среды.

«Это позволит привлечь большее количество жителей к участию в процессе развития города», — предположил собеседник агентства.

Он сообщил, что при благоустройстве набережной реки Суры предусмотрено внедрение централизованного автоматизированного управления наружным освещением, то есть технологии «Умный свет».

«Администрацией Пензы совместно с ПАО «Ростелеком» планируется к реализации пилотный проект «Энергоэффективная модернизация системы освещения» на базе трех школ и пришкольных территорий. Экономия после внедрения данного проекта составит порядка 70% от текущих затрат», — сказал мэр.

Он добавил, что также прорабатывается вопрос повышения энергоэффективности уличного освещения — идут переговоры с инвесторами на тему замены ламп на светодиодные.

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Кроме того, Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что «умные» технологии нашли свое применение и в сфере образования.

«Это позволило внедрить современную систему автоматизированных расчетов и информационно-программный комплекс для управления системой школьного питания», — пояснил глава администрации Пензы.

Помимо этого, по его словам, реализована комплексная система безопасности, включающая в себя, в частности, пожарный мониторинг с возможностью автоматической передачи сигнала и видео в главное управление МЧС России по Пензенской области.

Виктор Кувайцев уточнил, что ГБУ «Безопасный регион» подключило к инфраструктуре аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 80 новых цифровых IP-камер, которые выведены на автоматизированные рабочие места в отделах полиции, дежурной части «02», УМВД и УФСБ России по Пензенской области, а с конца 2018 года видеоизображения с вновь установленных камер выводятся в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы.

«На 2019 год запланировано подключение 40 дополнительных видеокамер к существующему телекоммуникационному оборудованию АПК «Безопасный город». К данной системе подключаются внутридворовые территории, осуществляется круглосуточный мониторинг общественной безопасности», — отметил он.

Мэр Пензы напомнил также, что в городе действует система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте на базе банковских транспортных процессинговых сервисов, а жители имеют возможность планировать поездку, используя системы GPS-навигации.

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«Рассматривается предложение по использованию в городе цифровой единой платформы «Цифровое управление строительством», которая объединит проектировщиков, заказчика, подрядчика, субподрядчика, контрольно-надзорные органы и других заинтересованных лиц. Эта платформа позволит контролировать поэтапную реализацию проекта. На ней будет отражена вся требуемая документация и отображены этапы ее прохождения в структурах», — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, по словам Виктора Кувайцева, большое внимание уделяется внедрению информационных технологий в сфере муниципального управления, в частности, переводу части услуг в электронный вид.

«Сегодня в электронном виде доступны наиболее востребованные услуги в сфере строительства, такие как выдача градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию. Часть услуг возможно получить через программы, установленные на личных гаджетах граждан», — пояснил он.

Мэр Пензы выразил уверенность в том, что внедрение передовых технологий сыграет положительную роль в развитии города.

«Как показывает практика, развитие информационной и энергетической инфраструктуры значительно повышает инвестиционную привлекательность города и качество жизни его жителей», — резюмировал Виктор Кувайцев.