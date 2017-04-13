Александр Стрельников не видит оснований для сложения депутатских полномочий Политика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы от фракции «Единая Россия» Александр Стрельников (избирательный округ №6), представивший, как и еще 13 его коллег, неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, заявил, что не видит оснований для сложения своих полномочий.

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«Знаете, нарушение должно быть коррупционным, а это нужно доказать. Коррупционного нарушения в моем случае не было, поэтому причин для сложения полномочий тоже нет», — сказал ИА «PenzaNews» народный избранник.

В связи с этим, по словам Александра Стрельникова, он не писал и не планировал писать никаких заявлений по этому поводу.

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Еще четыре депутата Пензенской городской думы от фракции «Единая Россия» — Сергей Седов, Борис Дрякин, Андрей Сакмаев и Алексей Савичев — не стали комментировать ИА «PenzaNews» информацию о том, что в ближайшее время они могут добровольно сложить свои полномочия.

Ранее источник, близкий к высшему эшелону региональной власти, сообщил, что вышеперечисленные народные избранники Пензенской городской думы якобы намерены отказаться от своих мандатов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов в Госдуму России, состоявшихся в сентябре 2016 года. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день комментарии на этот счет дали представители всех фракций гордумы.

Впоследствии стало известно, что 26 сентября прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин внес главе города Валерию Савельеву представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами.

В гордуме было принято решение о проведении собственной проверки.

Комментируя ее результаты, Валерий Савельев заявил, что «заведомо недостоверных доходов не было».

Вместе с тем 29 декабря 2016 года в прокуратуру поступил ответ главы города, в котором не содержался однозначный ответ на поставленные в сентябрьском представлении вопросы.

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В связи с этим 11 января 2017 года надзорное ведомство потребовало в срок до 23 января надлежащим образом рассмотреть представление и дать однозначные ответы на обозначенные вопросы. В указанную дату ответ поступил в прокуратуру.

Среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.

Единственным народным избранником, понесшим наказание, стал член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе. Ему был объявлен выговор. При этом все 14 депутатов сохранили свои мандаты.

31 марта Пензенская городская дума в ходе 32-й очередной сессии решила принять к сведению представление прокурора Ленинского района Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов.

В свою очередь Евгений Зудихин после сессии напомнил, что представление должно было быть либо удовлетворено народными избранниками, либо отклонено. Кроме того, он заявил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий депутатов-нарушителей.