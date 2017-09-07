Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за август Политика

Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за август 2017 года.

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К позитивным они отнесли одобрение комиссией Минэкономразвития РФ создания территории опережающего социально-экономического развития в Сердобске и утверждение инвестсоглашения между региональным правительством и ООО «Черкизово-Свиноводство».

Кроме того, положительно на рейтинге Пензенской области сказался запуск ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» комплекса по производству мягкого творога и обсуждение губернатором Иваном Белозерцевым c представителем ГК «Ташир» Симоном Овеяном перспектив реализации инвестпроектов в регионе.

Также аналитики включили в число позитивных событий возобновление субсидируемых авиаперевозок из Пензы в Нижний Новгород и Казань.

Негативную роль сыграл домашний арест вице-мэра Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной, в отношении которой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

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Кроме того, отрицательно на рейтинг региона повлияла отставка главы администрации Белинского района Василия Чернышова.

Таким образом, рейтинг региона составил 7,9 пункта. По сравнению с предыдущим месяцем он не изменился.

По уровню социально-политической устойчивости Пензенская область включена во вторую группу регионов — с высоким показателем, где она заняла восьмую строчку из 20.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.