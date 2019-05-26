Пензенский губернатор проголосовал на праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регионального политсовета «Единой России» Иван Белозерцев сделал свой выбор в ходе предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты городской думы седьмого созыва от партии.

Фото: Pnzreg.ru

Утром в воскресенье, 26 мая, он проголосовал на участке, организованном в центре культуры и досуга Пензы.

В беседе с журналистами глава региона отметил значимость праймериз.

«Партия хочет определиться, кого из кандидатов выдвинуть на выборы в Пензенскую городскую думу в сентябре этого года. То, что Пензенская городская дума как представительный орган областного центра важна для жизнедеятельности муниципального образования, нет даже необходимости говорить. Депутаты будут отстаивать интересы своих избирателей, поэтому очень важно, чтобы партия не ошиблась при выдвижении и выбрала достойных кандидатов», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22, 24-го — 20, 26-го — восемь, 30-го — двое. Таким образом, всего было зарегистрировано 169 претендентов, которые в общей сложности подали 176 заявлений на участие в голосовании по одномандатному избирательному округу или по территориальной группе партийного списка.



По собственному желанию от участия отказались руководитель обособленного подразделения ООО «АПР-Сити/ТВД» Александр Синев и воспитатель детского сада №10 Пензы Елизавета Емелина. Кроме того, из гонки выбыли 11 человек, не прошедших два тура дебатов, являющихся обязательным условием допуска до голосования.

В итоге до предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» были допущены 156 человек, подавших в общей сложности 163 заявления — семеро идут на голосование и по округу, и по списку.