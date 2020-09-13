Стартовал основной день голосования Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Основной день голосования на выборах губернатора и довыборах в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу стартовал в Пензенской области.

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Избирательные участки, которых в регионе насчитывается 1 тыс. 85, открылись в 8.00. Они будут работать ровно до 20.00. После этого начнется подсчет голосов. В дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, он не производился.

На пост губернатора претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ). Графа «Против всех» в избирательном бюллетене отсутствует.

Действующий глава региона проголосовал еще в первый день досрочного голосования, придя на участок утром 11 сентября. Остальные кандидаты на кресло губернатора, по имеющейся информации, пока не сделали свой выбор. Ожидается, что они будут голосовать в течение первой половины этого воскресенья.

Дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по 147-му лермонтовскому одномандатному округу, в отличие от выборов губернатора, проходят не по всей области, а только на западе региона.

В качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы шесть человек: Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров), Кирилл Метальников («Гражданская платформа»), Александр Самокутяев («Справедливая Россия»), Вадим Сердовинцев (ЛДПР), Александр Трутнев (КПРФ) и Фатима Хугаева («Коммунисты России»). Графы «Против всех» в бюллетене также нет.

Кроме того, в 19 районах Пензенской области проходят довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего должно быть замещено 46 мандатов.

Таким образом, в зависимости от места регистрации каждый избиратель, пришедший на участок, получит от одного до четырех бюллетеней.

По данным облизбиркома, на 1 июля 2020 года численность избирателей в Пензенской области составляла 1 млн. 55 тыс. 315 человек.