Предупреждение УФАС Тузову стало следствием навешивания ярлыков — Павел Полосин Общество

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Выданное пензенским УФАС предпринимателю Александру Тузову предупреждение о необходимости прекратить дискредитацию ООО «ВолгаИнтерМедиа» является следствием использования им давно известного в мировой медиапрактике приема навешивания ярлыков. Такое мнение высказал главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин.

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«Другой не менее широко используемый прием — это подмена факта мнением, что мы нередко и наблюдаем. Неоднократные же попытки навесить на независимое СМИ с 10-летней историей ярлыки «прокоммунистический» или «скандально известный» обернулись для этого «журналиста» предупреждением ФАС и вниманием со стороны бизнес-омбудсмена. Это вполне логично. В конце концов, мы живем в правовом государстве», — сказал он в ходе неформального общения с представителями СМИ в Пензе в четверг, 4 мая.

Павел Полосин иронично заметил, что с тем же успехом агентство «PenzaNews» можно назвать «пропутинским», «прогубернаторским», «проединороссовским», «пропрокурорским», «прополицейским» и так далее, поскольку интернет-ресурс ежедневно сообщает об очень многих событиях в Пензе и за ее пределами.

По словам руководителя редакции ИА «PenzaNews», ему до сих пор непонятна «патологическая ненависть» Александра Тузова к нему лично, к агентству в целом, к коммунистам, а также к тем, кто уже попал или попадет в его «интернет-жернова».

«Вполне нормально отношусь даже к самым неприятным людям, поскольку моя работа связана с общением, но не ко лжи и полуправде. Например, сегодня «Коммерсантъ» допустил ошибку , поверив словам неуважаемого не только мною Александра Тузова о том, что это я якобы обратился в ФАС. А я никакое заявление не писал. Однако это преподносится «Коммерсантом» как факт в его мнении. За комментариями на этот счет, кстати, ко мне никто из издания не обращался», — сказал он.

Фото: Kommersant.ru

При этом, по словам Павла Полосина, удивляться этому особо не приходится, поскольку тот же журналист «Коммерсанта» Сергей Петунин в других статьях «вообще титрует Александра Тузова как политолога, создавая ему едва ли не ореол всезнающего в регионе эксперта».

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«Кто такой Александр Тузов, в Пензе всем, думаю, давно уже известно. Это бывший сотрудник ФСБ, уволенный с военной службы в звании майора еще в 2000 году; член общественного совета при УМВД России по Пензенской области с 2016 года; учредитель и главный редактор одного из сетевых СМИ, проигравший примерно за год в судах более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий. Кроме того, Тузов — фигурант скандала с землей в Ахунах, который вышел уже на уровень Генпрокуратуры. Поэтому политология тут даже рядом не стояла», — сказал он.

Кроме того, Павел Полосин сообщил, что считает Александра Тузова кверулянтом и не скрывает это.

«Да, я считаю, что Александр Тузов — самый настоящий кверулянт. Проще говоря, по-русски — обыкновенный жалобщик. И вот почему. Недавно я наконец-то все же сумел ознакомиться с материалами двух проверок, которые были проведены полицией в 2016 году по заявлениям Тузова. Он тогда написал и на меня, и на президента ООО «ВолгаИнтерМедиа» Ивана Маликова, и на нотариуса. Разумеется, отказ [в возбуждении уголовного дела] — никакого уголовного преступления нет и даже быть не могло. Также в 2016 году Александр Тузов обращался по совершенно надуманным основаниям в ОБЭП [ОЭБиПК], СК проводил проверку, затем прокуратура давала свою оценку. Опять отказ. На этот счет «ВолгаИнтерМедиа» сделала официальное заявление. Насколько мне известно, сейчас ОБЭП вновь проводит проверку, потому что Тузов написал жалобу в прокуратуру, указав новую статью УК РФ. И, я уверен, вновь будет отказ, но он снова будет обжаловать. Складывается ощущение, что в этом у Тузова весь смысл жизни. И это не считая того, что он обжаловал в Самаре и Москве решение арбитражного суда по фотографиям, а затем еще и определение в апелляции о взыскании расходов. Налицо же навязчивое желание Александра Тузова постоянно судиться и веером рассылать заявления во всевозможные инстанции, хотя, надо признать, это его законное право», — сказал главный редактор ИА «PenzaNews».

«Я же никаких заявлений на гражданина Тузова с просьбой, например, привлечь его к уголовной ответственности никогда не писал. Не подавал я заявление на него и в суд арбитражный, где Тузов проиграл. Даже заявление в районный суд по моим семейным фотографиям, который Тузов также проиграл и не сумел оспорить в апелляции, тоже писал не я, а мой представитель по доверенности. Но, думаю, такое время, когда все же придется начать писать заявления на жалобщика Александра Тузова, еще, видимо, обязательно настанет», — резюмировал он.