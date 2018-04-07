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Социальный марш в защиту прав человека пройдет в Пензе

13:19 | 07.04.2018 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Митинг под названием «Социальный марш в защиту прав человека» пройдет на площади перед зданием бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в воскресенье, 15 апреля.

Социальный марш в защиту прав человека пройдет в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором выступило реготделение «Левого фронта». Ожидается, что к акции протеста присоединятся активисты других оппозиционных движений и партий.

Публичное мероприятие, которое согласовано администрацией Пензы, начнется ровно в полдень.

Символом митинга должна стать «черная метка» власти. Его участникам предлагается прийти на площадь в темной одежде с черными плакатами, шарами и флагами.

«Пока губернатор [Иван Белозерцев] и другие высокопоставленные чиновники отчитываются на планерках и рисуют радужные картины, жители региона живут реальной жизнью и сталкиваются с массой проблем. Безработица, низкие зарплаты и пенсии, рост цен на продукты, сокращения с предприятий, коррупция. Областная власть постоянно рассказывает про мифических инвесторов, которые придут в регион и создадут новые рабочие места. Однако пока мы видим другую картину», — говорится в анонсе протестного мероприятия.

В нем отмечается, что «по всем экономическим показателям Пензенская область скатывается на самое дно».

«Нарастает и политический кризис. Власть не слышит людей, не желает с ними разговаривать. Сотни обманутых дольщиков вот уже полгода не уходят с улицы, требуя свои квартиры. Но чиновники лишь отмахиваются от них, как от назойливых мух. Губернатор сбегает от них играть в хоккей, а родственники генерального директора компании-застройщика открывают стриптиз-клубы, где богатенькая публика спускает в трусы десятки тысяч рублей. В это время пенсионеры устраивают драки за просроченные продукты, выброшенные из супермаркетов в мусорные контейнеры», — добавляется в тексте.

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Кроме того, в нем подчеркивается, что «коррупция пронизывает все сферы жизни», а в качестве примера приводятся громкие уголовные дела в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина, вице-мэров Пензы Владимира Попкова и Ирины Ширшиной, а также бывшего зампреда гордумы, депутата Георгия Тюрина.

«Левый фронт» открыто заявляет — так жить нельзя! Власть, хватит кормить нас сказками об инвесторах! Начните решать проблемы людей — обманутых дольщиков; жителей аварийных домов; рабочих, которые попали под сокращение и не могут получить свои деньги. Развивайте социальную сферу — вкладывайте деньги в медицинские и образовательные учреждения, создавайте реальные рабочие места. Проведите политические реформы — дайте людям самим выбирать глав районных администраций и мэров городов, ликвидируйте ненужные районные администрации в городе, введите прямые выборы судей! Власть, начни исполнять свои обязанности или уходи в отставку! Вот наши основные требования», — поясняется в анонсе митинга.
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