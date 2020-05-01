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Первомай в Пензе из-за коронавируса прошел без традиционных шествий и митингов

22:50 | 01.05.2020 | Общество

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Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Традиционные шествия и митинги, посвященные Первомаю, не состоялись в Пензе впервые за долгое время из-за ограничений, действующих на территории региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Первомай в Пензе из-за коронавируса прошел без традиционных шествий и митингов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На площади имени В.И. Ленина, где федерация профсоюзов Пензенской области за последние пять лет четырежды проводила мероприятия по случаю Праздника весны и труда — в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, было заметно меньше людей, чем до введения режима повышенной готовности. Также почти не было горожан на Юбилейной площади, где первомайский митинг впервые состоялся в 2018-м.

Улица Московская, на которой в прежние годы 1 мая можно было наблюдать коммунистов с красными флагами, празднующих Международный день солидарности трудящихся, выглядела пустынно. Фонтанная площадь, где они обычно собирались и разворачивали транспаранты, закрыта на реконструкцию. Драмтеатр, вблизи которого митинг состоялся в 2019 году, из-за ограничений не работает. Территория у бывшего кинотеатра «Родина», где ранее также проводились торжества, по сравнению с предыдущими годами частично преобразилась за счет уложенной тротуарной плитки, но, как и другие площадки, оказалась не востребована.

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Одной из отличительных особенностей этого Первомая стало наличие масок на лицах прохожих, ношение которых в общественных местах накануне стало обязательным.

На атмосферу, сложившуюся в Пензе 1 мая 2020 года, повлиял и тот факт, что в этот день официально стартовал дачный сезон. Спустя месяц после введения всеобщей самоизоляции жители смогли поехать на приусадебные участки на общественном или личном транспорте.

Если на центральных улицах и в парках, где организовано патрулирование сотрудников полиции и Росгвардии, было мало пешеходов, то на дорогах города в дневные часы наблюдалось оживление. При этом на некоторых участках, несмотря на праздничный день, продолжались ремонтные работы.

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