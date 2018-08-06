Мэра Пензы допрашивали как свидетеля по делу бывшего зампреда гордумы — СМИ Криминал

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев допрашивался в качестве свидетеля обвинения по делу бывшего заместителя председателя гордумы, депутата от округа №23 Георгия Тюрина. Об этом говорится в статье Валентина Мануйлова «Ничтожная сделка Тюрина и Юрина», опубликованной в 29-м номере газеты «Улица Московская».

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«[...] В период с 10 мая по 6 июня в Первомайском районном суде под председательством судьи Сергея Погодина состоялось девять заседаний, в ходе которых Георгию Тюрину пришлось защищаться от обвинения во взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). За это время было допрошено в качестве свидетелей обвинения порядка 60 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники мэрии и депутаты городской думы — Виктор Кувайцев, Ирина Ширшина, Магомед Агамагомедов, Татьяна Жукова, Сергей Волков, Ирина Кочеткова, Дарья Шкуркина, Всеволод Пилипенко, Андрей Шевченко, Зуфар Зиятдинов, Валерий Савельев, Сергей Седов», — уточняется в публикации.

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В ней добавляется, что «выслушав всех свидетелей, прокуратура Пензенской области взяла паузу для формирования своей новой правовой позиции».

«И в судебном заседании 13 июня представитель прокуратуры Дмитрий Ганюхин заявил, что Виктор Юрин взятки не давал, а Георгий Тюрин взятки не брал. И что на самом деле имело место обыкновенное мошенничество, вернее, не одно, а целых два», — отмечается в статье.

В публикации сообщается, что судья Сергей Погодин согласился с новым обвинением и продолжил разбирательство, хотя, по мнению защиты Георгия Тюрина, дело «необходимо возвращать на доследование».

«Конечно, не факт, что суд по новым обстоятельствам вернет дело Тюрина в прокуратуру. Если верить статистике, то в 99,7% случаев суд выносит обвинительный приговор. Но 0,3% оправдательных приговоров позволяют Георгию Тюрину надеяться на беспристрастное, законное и справедливое решение суда, которым он будет оправдан и признан невиновным», — резюмирует Валентин Мануйлов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2017 года в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Он был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела было завершено в апреле 2018 года. По версии следствия, Георгий Тюрин причастен к преступлениям, предусмотренным ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

В мае начались судебные слушания по данному делу.

13 июня гособвинитель изменил обвинение. Теперь Георгию Тюрину вменяются ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

Членство депутата в партии «Единая Россия» приостановлено до решения суда.