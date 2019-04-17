Виталий Серебряков пошел на сделку со следствием Криминал

Пенза, 17 апреля 2019. PenzaNews. Бывший главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков, который обвиняется во взяточничестве, в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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«Данное уголовное дело было выделено из другого уголовного дела в связи с заключением досудебного соглашения, по исполнению которого обвиняемым в ходе предварительного следствия были даны показания, изобличающие других лиц, причастных к совершению преступления», — сказала судья Железнодорожного районного суда Пензы Марина Егорова, озвучивая основания ходатайства Виталия Серебрякова о рассмотрении дела в закрытом режиме в ходе судебного заседания в среду, 17 апреля.

По ее словам, согласно тексту документа, показания были даны, поскольку правоохранительные органы гарантировали рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства в соответствии главой 40.1 УПК РФ, что обеспечило бы сохранение источника информации в тайне.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков, занимая должность главврача пензенского областного онкологического диспансера, получил две взятки. На следующий день стало известно, что он освобожден от занимаемой должности.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум делам объединили в одно.

19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем она была заменена на более мягкую — домашний арест.

В августе должность главврача областного онкологического диспансера занял Валерий Савельев, который до этого являлся главой города Пензы, а еще раньше руководил психбольницей.



В начале марта 2019 года уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова поступило в суд. Первое заседание должно было состояться 3 апреля, однако его отложили из-за болезни адвоката подсудимого.



На протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).