Суд в Мордовии начнет рассматривать дело Савина, Ширшиной и Титковой 15 сентября Криминал

Пенза, 14 сентября 2020. PenzaNews. Рузаевский районный суд Мордовии приступит к рассмотрению уголовного дела, фигурантами которого являются заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Савин и две экс-чиновницы администрации Пензы — Ирина Ширшина и Татьяна Титкова, в предстоящий вторник, 15 сентября.

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Согласно размещенным в открытом доступе сведениям, защищать права и интересы подсудимых будут те же адвокаты, которые были задействованы во время разбирательства в Пензе: Алексей Шуварин, Алексей Агафонов и Зинаида Юматова.

Как сообщил ИА «PenzaNews» представитель Рузаевского районного суда, рассматривать данное уголовное дело будет судья Николай Ботин.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 июня 2019 года бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин был оправдан по уголовному делу, возбужденному в конце 2017 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За ним признано право на реабилитацию.

Бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, уголовное дело против которой было возбуждено летом 2017 года, оправдана по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», в отношении Юлии Данилиной, Татьяны Макаровой и Вадима Никишина. У нее есть право на реабилитацию. Вместе с тем Ирина Ширшина признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», и в совершении преступления по ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» в отношении ООО «Сити-Строй». От наказания бывший вице-мэр освобождена в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Экс-начальник отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяна Титкова признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Она также освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

13 ноября 2019 года Пензенский областной суд оставил приговор Ленинского районного суда Пензы без изменения.

В феврале 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назначил Валерия Савина заместителем председателя регионального правительства.

26 марта Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы и апелляционное определение Пензенского областного суда в отношении Ирины Ширшиной в части ее оправдания по ч. 1 ст. 169 УК РФ. В остальной части приговор и апелляционное определение были отменены, уголовное дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

14 мая стало известно, что дело будет рассматриваться не в Пензе, а в Рузаевке.

18 августа оно поступило в Рузаевский районный суд Мордовии.