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Житель Башмаково обвиняется в причинении смерти соседу

11:05 | 25.06.2026 | Криминал

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Башмаково, 25 июня 2026. PenzaNews. 37-летний житель рабочего поселка Башмаково Пензенской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Житель Башмаково обвиняется в причинении смерти соседу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 14 июня 2026 года в рабочем поселке Башмаково между обвиняемым и его соседом произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. В этот же день обвиняемый вновь пришел к соседу и предложил помириться. Из показаний фигуранта уголовного дела следует, что потерпевший ответил оскорбительным выражением в его адрес. Разозлившись, обвиняемый нанес ему несколько ударов руками по голове», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что впоследствии пострадавший был обнаружен родственниками в бессознательном состоянии, после чего его госпитализировали.

«Через несколько дней 50-летний потерпевший скончался в больнице от полученной травмы головы», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что задержанный признал свою вину.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в пресс-релизе.


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