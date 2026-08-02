Житель Пензенской области перевел мошенникам более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области 2001 года рождения лишился более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала мужчине позвонил незнакомец под видом сотрудника оператора сотовой связи, который убедил собеседника продиктовать коды из SMS якобы для продления срока обслуживания абонентского номера.

«После этого с заявителем связался незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники завладели личными данными потерпевшего, и предложил ему перевести все сбережения на так называемый «безопасный счет». Заявитель, не подозревая, что общается с мошенниками, перевел денежные средства в сумме свыше 1 млн. рублей на неустановленные банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».