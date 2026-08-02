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Сергей Васянин поздравил военнослужащих ВДВ с праздником

09:14 | 02.08.2026 | Общество

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Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск.

Сергей Васянин поздравил военнослужащих ВДВ с праздником

Фото: Pgduma.ru

«Вы гордость российской армии. Вы всегда готовы вступить в схватку с врагом и защитить Родину от любых преступных посягательств. За историю ВДВ голубые береты не раз доказывали свои мужество и храбрость. Выполняя самые сложные боевые задачи на главных направлениях контрнаступлений противника, крылатая пехота вписала немало славных страниц в воинскую летопись нашей державы. Верные памяти предков, и сегодня десантники с честью стоят на страже законных интересов нашей Родины», — отметил спикер гордумы.

Он пожелал десантникам счастья, здоровья и удачи в делах.

«Пусть небо будет ясным, ветер — попутным, купол — надежным, а стропы — крепкими! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба Пензенской городской думы.


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