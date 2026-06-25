В Пензе молодой человек осужден за участие в схеме обмана пенсионерок Криминал

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. 18-летний житель Пензы признан судом виновным в двух эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в крупном размере и с причинением значительного ущерба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что в декабре 2025 года осужденному, не достигшему на тот момент совершеннолетия, в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме, на которое он ответил согласием. Во исполнение преступного плана по месту жительства пенсионерки в Пензе было вызвано такси якобы с целью получения от нее посылки и доставки к дому несовершеннолетнего. Осужденный, получив «посылку» от водителя такси, не осведомленного о преступном умысле фигуранта, обнаружил среди вещей 160 тыс. рублей. Денежные средства подросток впоследствии перевел на расчетные счета третьих лиц, оставив себе 5 тыс. рублей за участие в мошеннической схеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько дней аналогичным способом было похищено 310 тыс. рублей у потерпевшей, проживающей в Белинском районе.

«В данном случае несовершеннолетний за участие в преступлении оставил себе 10 тыс. рублей, остальные также перевел на расчетные счета третьих лиц», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что жертвами мошенников стали две пенсионерки в возрасте 69 и 75 лет, которым злоумышленники сообщали по телефону о якобы совершенных их близкими родственницами ДТП и возможности решить вопрос с «пострадавшими» без привлечения к уголовной ответственности в случае добровольной передачи денег.

«В ходе следствия фигурантом уголовного дела потерпевшим в полном объеме возмещен причиненный имущественный ущерб на общую сумму 470 тыс. рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — говорится в пресс-релизе.