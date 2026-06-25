16:28:02 Четверг, 25 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе молодой человек осужден за участие в схеме обмана пенсионерок

16:01 | 25.06.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. 18-летний житель Пензы признан судом виновным в двух эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, в крупном размере и с причинением значительного ущерба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе молодой человек осужден за участие в схеме обмана пенсионерок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2025 года осужденному, не достигшему на тот момент совершеннолетия, в ходе переписки в одном из мессенджеров поступило предложение заработать денежные средства путем участия в мошеннической схеме, на которое он ответил согласием. Во исполнение преступного плана по месту жительства пенсионерки в Пензе было вызвано такси якобы с целью получения от нее посылки и доставки к дому несовершеннолетнего. Осужденный, получив «посылку» от водителя такси, не осведомленного о преступном умысле фигуранта, обнаружил среди вещей 160 тыс. рублей. Денежные средства подросток впоследствии перевел на расчетные счета третьих лиц, оставив себе 5 тыс. рублей за участие в мошеннической схеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько дней аналогичным способом было похищено 310 тыс. рублей у потерпевшей, проживающей в Белинском районе.

«В данном случае несовершеннолетний за участие в преступлении оставил себе 10 тыс. рублей, остальные также перевел на расчетные счета третьих лиц», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что жертвами мошенников стали две пенсионерки в возрасте 69 и 75 лет, которым злоумышленники сообщали по телефону о якобы совершенных их близкими родственницами ДТП и возможности решить вопрос с «пострадавшими» без привлечения к уголовной ответственности в случае добровольной передачи денег.

«В ходе следствия фигурантом уголовного дела потерпевшим в полном объеме возмещен причиненный имущественный ущерб на общую сумму 470 тыс. рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — говорится в пресс-релизе.


Читайте также
Житель Башмаково обвиняется в причинении смерти соседу В Пензенском районе опрокинулся автомобиль, водитель погиб
МТС запустила сеть 4G на территории ЖК «Европейский» в Заречном В Пензе на территории детского парка высадили 15 деревьев
Житель Колышлейского района подозревается в неправомерном обороте средств платежей В Пензе 27 и 30 июня ограничат продажу алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама