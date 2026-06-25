Подведены итоги онлайн-голосования за объекты благоустройства ЖКХ

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. 106 тыс. 592 жителя Пензенской области приняли участие в VI всероссийском онлайн-голосовании за выбор объектов, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Благодарю земляков, которые приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства. Свое мнение о том, какие общественные пространства нужно привести в порядок в следующем году, высказали 106 тыс. 592 жителя Пензенской области», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую среду, 24 июня.

Олег Мельниченко добавил, что в каждом муниципальном образовании, участвовавшем в голосовании, определено по одному проекту-победителю.

«Пенза: сквер Дружбы, Заречный: участок около департамента образования на улице Строителей; Кузнецк: создание детской игровой и спортивной площадок на пересечении улиц Мичурина и Ленина, а также пешеходной зоны на улице Ленина; Каменка: благоустройство центральной части города; Нижний Ломов: «Юбилейная арка»; Никольск: сквер у школы искусств; Сердобск: пешеходная зона на улице М. Горького; Городище: стадион «Юность»; Спасск: Советская площадь; Засечный сельсовет: «Засечный парк»; Русско-Камешкирский сельсовет: территория источника «Белый ключ»; Колышлей: площадь Комарова; Башмаково: обустройство пешеходной зоны от улицы Строителей до улицы Ф. Ярцева; Беково: обустройство тротуара на улице Еланка; Земетчино: капремонт тротуара на улице Лермонтова; Исса: обустройство тротуара на улице Лебедева; Белинский: обустройство тротуара на улице Рабочей; Лопатино: территория у дома культуры; Лунино: сквер у библиотечно-досугового центра; Малая Сердоба: привокзальная площадь; Мокшан: площадь «Мокшан. История рядом»; Наровчат: территория памятника участникам СВО; Неверкино: территория перед участковой больницей; Пачелма: общественная территория на улице Славы; Сосновоборск: сквер «80-летие Сосновоборского района»; Тамала: обустройство спортплощадки на улице Заводской; Шемышейка: парк у здания музыкальной школы на улице Горького; Вадинск: общественная территория на улице Школьной», — уточнил губернатор.