Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме на улице Мира в Пензе Происшествия

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Непотушенная сигарета, по предварительным данным, стала причиной пожара, произошедшего в многоквартирном доме на улице Мира в Пензе в ночь на четверг, 25 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале главного управления МЧС России по Пензенской области в мессенджере «Макс».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Пожар произошел в одной из комнат на втором этаже 5-этажного здания. По предварительным данным, мужчина уснул с непотушенной сигаретой, в результате этого произошло загорание постельных принадлежностей, огонь распространился на всю площадь 12-метровой комнаты. Мужчина самостоятельно покинул помещение», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние помещения и этажи.

«Спасена женщина», — добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что к тушению привлекались три единицы специализированной техники и 13 человек личного состава.