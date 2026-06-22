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В Пензе почтили память Василия Бочкарева

18:01 | 22.06.2026 | Общество

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Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин, глава города Олег Денисов и другие официальные лица возложили цветы к могиле бывшего главы Пензенской области Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет.

В Пензе почтили память Василия Бочкарева

Фото: Zspo.ru

«Сегодня ровно 10 лет, как не стало Василия Кузьмича Бочкарева — выдающегося руководителя нашей области и одного из моих учителей. В памятную дату пришел к его могиле на Ново-Западном кладбище возложить цветы и отдать дань уважения», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 22 июня.

По его мнению, масштаб личности Василия Бочкарева «был огромен».

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«Он ставил цели, которые других пугали. Шел к ним с непоколебимой уверенностью. Не принимал стандартных решений, а находил свои. Задавал тренды, оставляя заметный след в истории региона. Пензенская область за 17 лет его руководства кардинально изменилась. Были достигнуты серьезные успехи в АПК, промышленности, развитии инфраструктуры», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что с целью сохранения памяти о Василии Бочкареве установлен бюст на Юбилейной площади, имя бывшего губернатора присвоено школе №80, учрежден орден Бочкарева за заслуги в формировании эффективных управленческих команд, стали проводиться «Бочкаревские чтения».

«Наша задача, чтобы память о Василии Кузьмиче была источником вдохновения для новых достижений на благо региона», — подчеркнул он.


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