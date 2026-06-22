В Пензе почтили память Василия Бочкарева Общество

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, временно исполняющий полномочия председателя пензенской гордумы Сергей Васянин, глава города Олег Денисов и другие официальные лица возложили цветы к могиле бывшего главы Пензенской области Василия Бочкарева, руководившего регионом на протяжении 17 лет.

Фото: Zspo.ru

«Сегодня ровно 10 лет, как не стало Василия Кузьмича Бочкарева — выдающегося руководителя нашей области и одного из моих учителей. В памятную дату пришел к его могиле на Ново-Западном кладбище возложить цветы и отдать дань уважения», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 22 июня.

По его мнению, масштаб личности Василия Бочкарева «был огромен».

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«Он ставил цели, которые других пугали. Шел к ним с непоколебимой уверенностью. Не принимал стандартных решений, а находил свои. Задавал тренды, оставляя заметный след в истории региона. Пензенская область за 17 лет его руководства кардинально изменилась. Были достигнуты серьезные успехи в АПК, промышленности, развитии инфраструктуры», — отметил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что с целью сохранения памяти о Василии Бочкареве установлен бюст на Юбилейной площади, имя бывшего губернатора присвоено школе №80, учрежден орден Бочкарева за заслуги в формировании эффективных управленческих команд, стали проводиться «Бочкаревские чтения».

«Наша задача, чтобы память о Василии Кузьмиче была источником вдохновения для новых достижений на благо региона», — подчеркнул он.