В Пензенской области учреждены ордена Ермина, Бочкарева и Мясникова

15:53 | 27.02.2026 | Общество

Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Три новые награды — орден Ермина, орден Бочкарева и орден Мясникова — учреждены в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах Пензенской области» в ходе 34-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 27 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Орден Ермина будет являться высшей наградой Пензенской области. Им будут награждаться выдающиеся представители отраслей народного хозяйства за исключительные заслуги, способствующие развитию и процветанию Пензенской области.

Орден Бочкарева будет вручаться за заслуги в формировании эффективных управленческих команд в системе государственного и муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы региона.

Ордена Мясникова будут удостоены граждане за заслуги в сохранении, популяризации и развитии культуры, искусства, спорта, музейного дела, театрального искусства и народного творчества, вклад в создание памятных сооружений и спортивных объектов.

Как сообщается на сайте регионального парламента, все награды будут выполнены в форме круга диаметром 32 мм из серебра 925 пробы с выпуклым рантом с обеих сторон и рельефным объемным портретом в центре лицевой стороны. На оборотной стороне будет размещено изображение герба Пензенской области.


