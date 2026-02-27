В Пензенской области учреждены ордена Ермина, Бочкарева и Мясникова
Пенза, 27 февраля 2026. PenzaNews. Три новые награды — орден Ермина, орден Бочкарева и орден Мясникова — учреждены в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в закон «О наградах Пензенской области» в ходе 34-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 27 февраля.
Фото: Pnzreg.ru
Орден Ермина будет являться высшей наградой Пензенской области. Им будут награждаться выдающиеся представители отраслей народного хозяйства за исключительные заслуги, способствующие развитию и процветанию Пензенской области.
Орден Бочкарева будет вручаться за заслуги в формировании эффективных управленческих команд в системе государственного и муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы региона.
Ордена Мясникова будут удостоены граждане за заслуги в сохранении, популяризации и развитии культуры, искусства, спорта, музейного дела, театрального искусства и народного творчества, вклад в создание памятных сооружений и спортивных объектов.
Как сообщается на сайте регионального парламента, все награды будут выполнены в форме круга диаметром 32 мм из серебра 925 пробы с выпуклым рантом с обеих сторон и рельефным объемным портретом в центре лицевой стороны. На оборотной стороне будет размещено изображение герба Пензенской области.