В Пензе впервые прошли «Бочкаревские чтения»

09:30 | 30.04.2026 | Общество

Пенза, 30 апреля 2026. PenzaNews. Первый городской краеведческий форум «Бочкаревские чтения», учрежденный в память о Василии Бочкареве, который руководил Пензенской областью на протяжении 17 лет — с 1998-го по май 2015 года, прошел в Пензе на базе школы №80.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Земляки», который направлен на сохранение памяти о выдающихся деятелях региона.

Работа велась по шести секциям, каждая из которых была посвящена вкладу земляков в развитие одной из отраслей.

Отличившиеся участники форума награждены благодарственными письмами губернатора.

Фото: Pnzreg.ru

Почетными гостями мероприятия стали заместитель начальника управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Пензенская область продолжает жить в «эпоху Бочкарева», несмотря на то, что Василий Кузьмич сложил полномочия губернатора 11 лет назад и скоро исполнится 10 лет с момента, как он ушел из жизни», — отметил Олег Мельниченко.

«Его заделы в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, образовании продолжаются. Еще годы мы будем жить в заданном им тренде. Мы предпринимаем шаги, чтобы жители региона помнили, кто такой Василий Кузьмич Бочкарев и что он сделал для Пензенской области. Проведением «Бочкаревских чтений» мы дали старт новой хорошей традиции», — подчеркнул губернатор.

В свою очередь Николай Овсиенко назвал данный форум прекрасной инициативой.

«Мне довелось работать и сотрудничать с Василием Кузьмичом. В нем поражала удивительная внутренняя энергия. Все его мысли были о процветании родной и любимой Пензенской области. Он стал символом непростого времени, он побуждает нас более заинтересованно узнавать историю родного края», — сказал Николай Овсиенко, слова которого приводятся в сообщении на сайте облправительства.


