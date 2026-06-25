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Делегация Пензенской области отправилась в Казань на чемпионат «Абилимпикс» среди участников СВО

12:06 | 25.06.2026 | Общество

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Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Делегация Пензенской области отправилась на чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс-2026», который пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Делегация Пензенской области отправилась в Казань на чемпионат «Абилимпикс» среди участников СВО

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В ее составе — Равиль Зябиров (компетенция «Массажист»), Андрей Демидов (компетенция «Оператор беспилотного летательного аппарата»), Алексей Журавлев (компетенция «Ремонт и обслуживание автомобиля»), Александра Коновалова, сопровождающий, социальный координатор отдела по работе с инвалидами филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что соревнования пройдут 21 основной компетенции и семи демонстрационным, они объединят не менее 800 человек.

В сообщении указано, что среди задач чемпионата по профмастерству — обеспечение комплексной реабилитации участников СВО, являющихся инвалидами, оказание содействия ветеранам боевых действий в профориентации, а также освоении новых профессий и специальностей.


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