В Пензе работодатели представят более 1 тыс. вакансий на ярмарке трудоустройства Общество

Пенза, 25 июня 2026. PenzaNews. Несколько десятков работодателей представят более 1 тыс. вакансий на ярмарке трудоустройства, которая пройдет в центре культуры и досуга Пензы в предстоящую пятницу, 26 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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«Посетителей ярмарки ожидают тематические площадки и мастер-классы, профпробы в формате виртуальной реальности, а также консультационные сессии», — уточняется в тексте.

Как отметил замглавы Минтруда Пензенской области Дмитрий Матвеев, ярмарка является отличной возможностью для соискателей узнать о реальной ситуации на региональном рынке труда, а для работодателей — найти квалифицированных специалистов.

«Особенностью данного события станут площадки, посвященные поддержке ветеранов специальной военной операции и их семей, а также заключению социального контракта», — сказал Дмитрий Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.